Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği Emin Şen'in, "Ebabil harekatı adı altında 8 bin sosyal medya hesabını yönettiğini" ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi. Bakanlık, Şen'in Bakan Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüttüğü ve bunun kamuya açık bir bilgi olduğu belirtti. Başta Sözcü olmak üzere muhalif medya yapılan resmi açıklamalara rağmen Şen'in 10 yıl önce FETÖ'yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen tweetlerini yayımlayıp FETÖ'cülükle itham etti. "TOPLUMA KARŞI REZİL OLUNCA BAŞKA BİR YALANA SARILDI" Şen, söz konusu haberler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Üç gün önce, açıklayacaklarımla ilgili hayati tehlikem var diyerek tüm Türkiye'yi açıklamasına kilitlemeye çalışan tam tabiriyle "trollük " yapan Özgür Özel topluma karşı rezil olunca başka bir yalana sarıldı.