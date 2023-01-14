2023-01-14 12:24:03 Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında 10 yıl önceki tweetlerinin ekran görüntüleri ile başta Sözcü Gazetesi olmak üzere bir kesim tarafından hedef gösterilen Emin Şen, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şen, “Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin’in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin’in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, büyük balon elimizde patladı troll gazetelerimizle buradan yürüyelim çirkefliğidir” dedi. Şen ayrıca, suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi.