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Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

2023-01-14 12:24:03
Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında 10 yıl önceki tweetlerinin ekran görüntüleri ile başta Sözcü Gazetesi olmak üzere bir kesim tarafından hedef gösterilen Emin Şen, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şen, “Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin’in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin’in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, büyük balon elimizde patladı troll gazetelerimizle buradan yürüyelim çirkefliğidir” dedi. Şen ayrıca, suç duyurusunda bulunacağını da bildirdi.

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Foto - Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği Emin Şen'in, "Ebabil harekatı adı altında 8 bin sosyal medya hesabını yönettiğini" ileri sürdü. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel'in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi. Bakanlık, Şen'in Bakan Soylu'nun çok uzun yıllardır sosyal medya danışmanlığını yürüttüğü ve bunun kamuya açık bir bilgi olduğu belirtti. Başta Sözcü olmak üzere muhalif medya yapılan resmi açıklamalara rağmen Şen'in 10 yıl önce FETÖ'yle ve organizasyonlarıyla dalga geçen tweetlerini yayımlayıp FETÖ'cülükle itham etti. "TOPLUMA KARŞI REZİL OLUNCA BAŞKA BİR YALANA SARILDI" Şen, söz konusu haberler sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Üç gün önce, açıklayacaklarımla ilgili hayati tehlikem var diyerek tüm Türkiye'yi açıklamasına kilitlemeye çalışan tam tabiriyle "trollük " yapan Özgür Özel topluma karşı rezil olunca başka bir yalana sarıldı.

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Foto - Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

"BURADAN YÜRÜYELİM ÇİRKEFLİĞİDİR" Bütün açıklamasını bir sosyal medya danışmanına ve tamamen yalanlara dayandıran bu zat şimdi de 10 yıl önce, yine Haydarpaşa yangınında hükümete yönelik Oray Eğin'in iftirasına sosyal medyada ironi ile verilen ve Eğin'in tweetini silmek zorunda kaldığı cevabı alıp Anıtkabir manipülasyonu yapmak alçaklıktır, büyük balon elimizde patladı "troll gazetelerimizle "buradan yürüyelim çirkefliğidir.

#3
Foto - Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

10 yıl önce FETÖ'cü Emre Uslu'nun attığı tweetle "cemaate" hakaret ettiğimiz ve fetönün sosyal medyada yaptığı operasyonlara bu milletin evladı olarak sessiz kalmadığımız için iş adresimiz hedef gösterilen, yine bizi Selam Tevhid davasında sanık yapan fetönün yaptıklarını manşete taşımak o günlerde hükümetin gitmesi için fetöyü destekleyen Sözcü gazetesine yakışır…

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Foto - Özgür Özel rezil olunca yeni yalana sarıldılar! Sözcü’nün Anıtkabir iftirası da elinde patladı

"AVUKATIM SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKTIR" Bu manşetlerin, asıl görevini yapmaktan aciz suyun başında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hazırlandığı da ayrı bir tartışma konusudur. Trolcülüğün nasıl olduğu, boş çıkan bir iftiranın dün ve bugün pkksever medya dahil tüm candaş medyaya taşınması ispatıdır. Anıtkabir bizimdir. Anıtkabir'i yapan Menderes'tir. Karşı çıkan ise rezilliklerini bu iftiraya sığdıran zihniyet sahipleridir. Sözcü gazetesi ve iftira sahipleri ile ilgili avukatım gerekli suç duyurusunda bulunacaktır.

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