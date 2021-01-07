Özel ekip kurularak üretildi... Altından bile daha pahalı

Kırmızı Reishi mantarı hakkında bilgi veren , Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, “Latince ismi Ganoderma lucidum. Son yıllarda batının ve ülkemizin de tanımış olduğu özellikle geleneksel tıpta tıbbi amaçlar için kullanılan mantar türüdür. Ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. Farklı kullanım alanları var. Farklı kullanım şekilleri var. Ülkemizde de doğal olarak yetişen bir mantardır. Aslında fakat çok tanınmıyordu, yemek için uygun bir mantar değil. Odunsu bir yapısı var. Daha çok çay şeklinde demlenerek kullanılan bir mantar türü. Özellikle bağışıklığı güçlendirdiğine dair, bazı kanser tiplerinde etkili olduğuna dair bilimsel çalışmalar yapılmış ve araştırma yayınlanmıştır. Halk arasında rehavet gören tüketilen bir mantardır. Uzak doğuda binlerce yıldır bilinen bir mantardır. Özellikle uzak doğuda bu mantar ölümsüzlük mantarı ismiyle bilinir. İnsanlar ömürleri boyunca bu mantarları belirli miktarlarda, sürekli olarak tüketirler. Bunun tıbbi olarak kendilerine faydalı olduğuna inanırlar. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda bazı konularda bunun faydalı olduğunu çağrıştırmaktadır. Ülkemizde bu ürünün farklı şekillerde satışı var. Özellikle kapsül şeklinde çay, kahve olarak satışı var. Ciddi şekilde tüketimi var. Tıbbi amaçlı olarak ve vatandaşlarımız bundan çok fayda gördüklerini düşünüyorlar, bunu ifade ediyorlar. Ülkemizde bu tüketimi karşılayan bir üretim yok” dedi.