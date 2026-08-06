Orta Doğu'da şok eden gelişmeler dünyayı şoka soktu: Küresel piyasaların en tepesindeki şirkeler bile yön arayışında

Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının da hala bir seçenek olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Umman ile Hürmüz Boğazı'nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir "geçici güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söyledi. Altın yaklaşık 2 ayın zirvesi Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle yüzde 4,61'de, dolar endeksi 99 seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Fed'in şahin duruşuna ilişkin beklentilerin zayıflaması ve Orta Doğu'da yeni bir anlaşma umutlarının yeşermesinden destek bulan altının ons fiyatı, dün yüzde 4,2 artışla 4 bin 246 dolara yükseldi. Ons altın bugün de yüzde 0,3 değer kazancıyla 4 bin 260 dolara çıkarak yaklaşık iki ayın zirvesini gördü. Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı ise yüzde 1,4 artışla 4 bin 135 dolardan alıcı buluyor. Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,17, Nasdaq endeksi yüzde 0,83 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 yükseldi. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı. Avrupa borsaları karışık seyretti Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 gerilemesiyle yatırımcıların ileriye dönük enflasyon korkuları yumuşadı. Söz konusu verinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek ay politika faiz oranlarında artışa gitme ihtimalleri yüzde 85'ten yüzde 70'e geriledi. Bölgede bugün açıklanacak perakende satışlar verisi, tüketici talebinin ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edip etmediğine ilişkin sinyaller vermesi açısından yakından takip edilecek. Öte yandan dün açıklanan diğer verilere göre, Avro Bölgesi'nde temmuz ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52 puanla son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.