Orta Doğu'da şok eden gelişmeler dünyayı şoka soktu: Küresel piyasaların en tepesindeki şirkeler bile yön arayışında

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyretti. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 ve Almanya'da DAX 40 endeksi de yüzde 0,29 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif seyirle başladı. Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor Asya piyasalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir hakimken, Japon yatırımcıların yabancı tahvil alımları 5 ay sonra artı tarafa geçti. Japon yatırımcılar geçen ay 477,9 milyar yen (yaklaşık 3,2 milyar dolar) düzeyinde net yabancı tahvil alımı yaptı. Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 157,76 seviyesinde bulunuyor. Öte yandan yapay zeka sistemlerine yönelik denetim ve düzenleme risklerinin artması ve ABD'de bazı şirketlerin beklentilerin altında kalan bilançoları bölgede yarı iletken sektöründe satış baskısı oluşturdu. Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 9, Samsung Electronics hisseleri yüzde 5,7, Japonya'da Tokyo Electron hisseleri yüzde 5, Renesas Electronics hisseleri yüzde 3 düştü. Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi. Borsa alıcılı seyretti Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti. Dolar/TL dünü 47,5770'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 47,5940'tan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.