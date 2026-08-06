Türkiye'nin ünlü marketi satıldı: Onlarca şube kapatılacak
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına şartlı onay verdi. Şartlı onaya göre 48 şube kapatılacak. İşte detaylar...
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Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına şartlı onay verdi. Şartlı onaya göre 48 şube kapatılacak. İşte detaylar...
Rekabet Kurumu, A101'in Carrefour'u devralmasına ilişkin yürüttüğü incelemeyi tamamladı. Kurum, A101'in sunduğu taahhütlerin rekabet açısından doğabilecek riskleri gidereceği sonucuna vararak satın alma işlemine onay verdi.
Karar kapsamında rekabetin yoğun olduğu bölgelerde toplam 48 mağaza elden çıkarılacak. Bu mağazaların 10'u A101'e, 38'i ise Carrefour'a ait olacak.
Onay şartları arasında Carrefour'un faaliyetlerini bağımsız organizasyon yapısıyla sürdürmesi de yer aldı. Böylece şirket, mevcut kurumsal yapısını koruyarak faaliyetlerine devam edecek.
Çalışanların haklarına yönelik önemli bir güvence de karara eklendi. Buna göre A101 ve Carrefour'un toplam çalışan sayısı üç yıl boyunca korunacak ve bu süre içinde işten çıkarma yapılmayacak.
A101 ayrıca, her yıl en az 75 KOBİ ve yerel üreticiye mağaza içi teşhir, katalog çalışmaları, dijital satış kanalları ve pazarlama alanlarında destek sağlayacak.
Taahhütler kapsamında kadın girişimcilerin sisteme daha fazla dahil edilmesi, yöresel ürünler ile yerli tarım ürünlerinin raflarda daha geniş yer bulmasına yönelik uygulamalar da hayata geçirilecek.
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