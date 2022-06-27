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Eğitim
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Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 2022: Özel eğitim öğretmenliği başarı sıralaması 2022:

2022-06-27 17:02:05
Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 2022: Özel eğitim öğretmenliği başarı sıralaması 2022:

Özel eğitim öğretmenliği taban puanları 18-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen YKS sınavının ardından bir hayli merak ediliyor. Hayalindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar YKS sınavında ter döktü. YKS sınavı sonucuna göre adaylar ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerinde bulunacak. Özellikle de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alına öğretmen atamalarında en çok alımı yapılan branşlar arasında özel eğitim öğretmenliği gelmekte. Hal böyle olunca da üniversitelerin Özel eğitim öğretmenliği bölümünde okumak isteyenler 2022 Özel eğitim öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması sorgulaması yapmaya başladı. İşte Özel eğitim öğretmenliği 2022 taban puanları Özel eğitim öğretmenliği 2022 başarı sıralaması:

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