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Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı

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AA Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı

Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi. Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.

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Foto - Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı

Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.

#2
Foto - Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı

Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.

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Foto - Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı

Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.

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