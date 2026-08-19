Afyonkarahisar'da yürekler ağza geldi! 24 işçi, hastanelere kaldırıldı
Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi. Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Afyonkarahisar'da seradaki ilaçlamadan 24 işçi etkilendi. Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
Merkez Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki serada 17 Ağustos'ta ilaçlama yapıldı.
Daha önce domates ekili olan seradaki otları bugün temizlemek isteyen 24 işçi, ilaçlamadan etkilenince hastanelere götürüldü.
Olay yerine UMKE tarafından sahra hastanesi kuruldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23