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Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

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Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

Türkiye'ye 90 kilometre mesafedeki adaya Patirot hava savunma sistemleri konuşlandıran Yunanistan ani bir kararla sistemleri başka bir noktya taşıma kararı aldı.

#1
Foto - Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı mart ayında Kerpe Adası'na konuşlandırılan Patriot uçaksavar füze bataryasının Girit Adası'na transferi ihtimali üzerinde duruyor.

#2
Foto - Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

Buna göre, Orta Doğu'daki tansiyonun artması ve İran'ın Avrupa'daki ABD hedeflerine zarar verme olasılığı nedeniyle söz konusu karar üzerinde duruluyor.

#3
Foto - Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

Girit Adası'ndaki Suda Askeri Üssü için önemli bir tehdit bulunduğu sonucuna varılırsa Patriot füze bataryasının askeri üslerin daha kapsamlı korunmasını sağlamak amacıyla Kerpe'den Suda'ya götürülmesi planlanıyor.

#4
Foto - Türkiye 'çekin bunları buradan' diyordu: Patriot'ları oraya götürüyorlar

İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle güneydoğu Ege'nin hava savunma gücüne katkı sağlayacağı iddiasıyla Yunanistan martta Kerpe Adası'na Patriot uçaksavar füze bataryası konuşlandırmıştı.

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