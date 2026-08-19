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Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

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Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanmasının perde arkasından koltuk pazarlığı çıktı. Emniyetteki ifadesinde ilçe başkanlığı sözü alarak parti değiştirdiğini itiraf eden saldırgan Keleş, ataması yapılmayınca çıkan tartışmada vekilin kendisine küfür edip vurması sonucu kendisini bıçakla savunduğunu iddia ederek ikbal hırsıyla yürütülen siyasi rant kavgasını gözler önüne serdi.

#1
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

Yeni Partili Milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş, emniyette verdiği ifadede Meriç’in olay günü kendisini arayarak küfür ettiğini ve buluştukları konumda kendisine yumruk attığını söyledi.

#2
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

Siyaset dünyası bu olayla çalkalandı. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Merih Meriç, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Meriç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Meriç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı ve bağırsaklarında meydana gelen yaralanmanın cerrahi müdahaleyle onarıldığı öğrenildi.

#3
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

SALDIRININ FAİLİ DE YENİ PARTİLİ ÇIKTI: Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçen Seydi Ahmet Keleş olduğu tespit edildi. Keleş'in, Oğuzeli Yeni Parti İlçe Başkanlığı görevine getirilmeyi beklediği, ancak bu beklentisinin karşılanmaması üzerine çıkan tartışmada Meriç'i bıçakladığı öğrenildi.

#4
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU: Saldırgan Keleş, Oğuzeli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kardeşi ile birlikte gelerek emniyet güçlerine teslim oldu. Keleş'in haricinde olay anında saldırgana müdahale etmeyen özel güvenlik görevlisi ve saldırganı farklı adreslere taşıyan iki taksici gözaltına alındı.

#5
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. Özgür Özel’le birlikte Yeni Parti’ye geçtiği belirtilen Keleş, olayın arkasında Oğuzeli ilçe başkanlığı için beklediği atama sürecinde yaşanan gerilim bulunduğunu anlattı. Meriç ile daha önce telefonda görüştüğünü belirten Keleş, kendisinin Yeni Parti Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevine getirilmesini beklediğini söyledi. Keleş, Meriç'in kendisine, "Sen seçilmiş bir kişinin, ben de geçtim. Sen de yeni kurulan Yeni Parti’ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim" dediğini öne sürdü.

#6
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

'ANANI AVRADINI' DİYEREK TEHDİT ETTİ Keleş, atamasının gerçekleşmemesi üzerine Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı ile de görüştüğünü ve bu görüşmenin tartışmaya dönüştüğünü ifade etti. Bu görüşmeden kısa süre sonra Meriç'in kendisini aradığını belirten Keleş, "Sen benim atadığım il başkanıyla nasıl böyle küfürlü konuşursun, sen nasıl münakaşaya girersin, sen neredesin şerefsiz, ananı avradını si**im, neredeysen yanına geleceğim” şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Meriç ile daha sonra yeniden barıştıklarını anlatan Keleş, olaydan birkaç gün önce de kendisine WhatsApp üzerinden, "Vekilim müsait olunca gelin bir ciğer kebabı yiyelim, ellerinden öperim" şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.

#7
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

'KONUM AT, GELİYORUM' DEDİ Keleş, olay günü ise Meriç'in kendisini telefonla aradığını ve aralarında yeni bir tartışma yaşandığını öne sürdü. 18 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında evinde olduğunu belirten Keleş, olaydan yaklaşık 15-20 dakika önce Meriç'in kendisini aradığını söyledi. Keleş, o görüşmeyi şöyle anlattı: “Vekilimiz Melih Meriç beni aradı ve ben telefonu ‘buyurun sayın milletvekilim’ diyerek açtım. Kendisi bana direkt olarak ‘Lan sen benim arkamdan ne konuşuyorsun şerefsiz, senin ananı avradını sikerim, konum at lan geliyorum’ dedi.”

#8
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"MEYVE BIÇAĞINI YANIMA ALARAK AŞAĞI İNDİM": Keleş, önce Oğuzeli'nde olduğunu söylediğini, daha sonra evinde bulunduğunu belirterek konumunu Meriç'e gönderdiğini ifade etti. Yaklaşık 5-6 dakika sonra Meriç'in kendisini yeniden arayarak sitenin önünde olduğunu söylediğini aktaran Keleş, bu sırada korktuğunu öne sürdü. Keleş, “Kendisinin tavırlı konuşmalarından ve koruması, kendisine ait silahı olduğundan dolayı bir anlık korku ve panikle evde bulunan meyve bıçağı diye tabir edilen sarı saplı bıçağı pantolonumun arka cebine koyarak aşağıya indim” diye konuştu.

#9
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

KÜFÜRLÜ KONUŞMA İDDİALARI: Sitenin dışına çıktığında Meriç'i aracının yanında gördüğünü belirten Keleş, milletvekilinin yanında şoförü ve korumasının bulunmadığını söyledi. Keleş, aralarında geçen tartışmayı hakkında şu ifadeleri kullandı: “Ben yanına yaklaştım ve ‘buyurun sayın vekilim’ dedim. Bana ‘Lan sen benim arkamdan nasıl konuşuyorsun, senin ananı avradını si**rim, seni bitiririm’ dedi. Ben de ‘Sayın vekilim biraz dikkatli konuşun, benim senin arkandan konuştuğum yok, doğru konuş, eğer kim sana bunu diyorsa getir beni yüzleştir’ dedim.”

#10
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"YUMRUĞU BOYNUMA GELDİ" Meriç'in kendisine “namussuz” ve “şerefsiz” şeklinde hitap ettiğini ve “Benim yanımda 4000 tane adam çalışıyor, seni bitireceğim” dediğini öne süren Keleş, kendisinin ise “Çek de git vekilim, bu küfürler senin ağzına yakışmıyor, biz abi kardeşiz” dediğini ifade etti. Keleş, bu sırada Meriç'in kendisine yumruk attığını ve yumruğun boynuna geldiğini iddia etti. “Bu sırada eliyle yumruk yaparak bana vurdu, yumruğu boynuma geldi. Ben canı olarak hatırlamamakla birlikte ya yere düştüm ya da geriye doğru tökezledim” diyen Keleş, ardından arka cebindeki bıçağı çıkardığını söyledi.

#11
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"BIÇAĞI KORKUTMAK İÇİN ÇIKARDIM" Bıçağı Meriç'i öldürmek amacıyla değil, kendisini korumak ve olay yerinden uzaklaşmasını sağlamak amacıyla çıkardığını savunan Keleş, “Vekilim çık git buradan” dediğini belirtti. Keleş, Meriç'in buna rağmen kendisine yönelik tehditlerini sürdürdüğünü ve yeniden yumruk atmaya çalıştığını öne sürdü. İfadesinde, “O da bana ‘ne yapacaksın, beni mi vuracaksın, vurmazsan namussuz şerefsin’ diyerek tekrar aynı şekilde elini yumruk yaparak sol boyun kısmıma doğru vurdu” diyen Keleş, bunun üzerine ayağa kalkarak elindeki bıçağı Meriç'e gösterdiğini söyledi. Keleş, çevredeki vatandaşlardan da yardım istediğini belirterek, “Bakın bu şahıs bana vuruyor, bana küfür ediyor, gitmiyor, gelin gönderin” diye bağırdığını ifade etti.

#12
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"ELİNİ BELİNE ATTIĞINI FARK ETTİM" Keleş, Meriç'in kendisine yeniden gelerek tartışmayı sürdürdüğünü ve bu sırada elini beline attığını iddia etti. “Ancak bu sırada vekil bana ‘e am**na kod**um, gel buraya’ diyerek tekrar gelmeye ve aynı yerden bana vurmaya davet etti ve tam da bu sırada elini beline attığını fark ettim” diyen Keleş, Meriç'in silah taşıyıp taşımadığını görmediğini söyledi.

#13
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN SAVURDUM" Keleş, ardından bıçağı savurduğunu ve Meriç'in yaralandığını ilk anda fark etmediğini savunarak "Ben de bu sırada elimdeki bıçakla kendimi korumak amaçlı kendisine doğru bıçağı savurdum. Bu sırada ben bıçağın kendisine isabet edip etmediğini dahi anlamadım, birkaç saniye sonra geldiğinde kan lekelerini görünce yaralandığını fark ettim" ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

"BENİ SİLAHLA VURABİLİR DİYE EVE İLERLEDİM" Meriç'in daha sonra kaldırım kenarına oturduğunu gördüğünü belirten Keleş, çevredeki vatandaşlardan ambulans çağırmalarını istediğini söyledi. Keleş, “Ben çevredeki şahıslara ‘Allah için şuradan bir ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün’ dedim” ifadelerine yer verdi. Ancak Meriç'in kendisini silahla vurabileceğinden korktuğunu ve bu nedenle olay yerinden uzaklaştığını belirten Keleş, “Durumunun çok ağır olduğunu düşünmediğim ve beni silahla vurabileceğinin korkusuyla ikametime doğru yürümeye başladım”

#15
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

BICAĞI HASTANE ÇEVRESİNDE ATTIĞINI SÖYLEDİ Olay yerinden uzaklaştıktan sonra sitenin araç giriş kapısı karşısında bir araç gördüğünü belirten Keleş, panikle aracın arka kapısını açarak şoförden kendisini yaklaşık 200 metre ileride bırakmasını istediğini anlattı. Keleş, aracı kullanan kişiyi tanımadığını ve aracın plakasını ya da marka-modelini bilmediğini söyledi. Ardından yaya olarak Gaziantep Şehir Hastanesi yönüne doğru ilerlediğini belirten Keleş, bıçağı hastane çevresinde attığını ancak tam olarak nereye attığını hatırlamadığını ifade etti.

#16
Foto - Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

TAKSİYE BİNİP KAÇMAK İSTEDİ Daha sonra hastaneden çıkan boş bir ticari taksiye bindiğini belirten Keleş, taksi şoförüne Oğuzeli'ne gitmek istediğini söylediğini anlattı. Taksiyle HACAR mevkiine kadar gittiğini, burada indiğini ve taksi ücretini ödediğini belirten Keleş, daha sonra oğlu Hakan'ı aradığını söyledi. Keleş, oğlu Hakan'ın motosikletle yanına geldiğini ve kendisini Oğuzeli'ne götürmek istediğini ifade etti. Oğlunun kendisine, “Baba olayı duydum, yürü emniyete gidelim” dediğini aktaran Keleş, kendisinin ise oğluna “Dur, beni indir, sen git, ben emniyete gideceğim” dediğini söyledi. Bunun ardından tarlaların içerisinden yürümeye başladığını belirten Keleş, yaklaşık 30 dakika yürüdüğünü ve bu sırada telefonunu düşürüp düşürmediğini ya da atıp atmadığını hatırlamadığını söyledi. Bir tarlada yaklaşık 3-4 saat beklediğini ifade eden Keleş, daha sonra emniyete gitmeye karar verdiğini belirterek "Yaklaşık olarak 20-30 dakika kadar daha yürüdükten sonra emniyete giderek içeri girdim. Emniyette beni karşılayan polislere olayı anlattım ve onlar da beni alarak merkeze getirdiler" dedi. Keleş, ifadesinin sonunda olaydan dolayı pişman olduğunu ancak Meriç'i öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak şunları kaydetti: “Yaşamış olduğum olay bundan ibaret olup, bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Amacım kendimi korumak idi. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu. Bunun dışında bir amacım yoktu” Keleş, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarının ve vatandaşlar tarafından çekilmiş görüntülerin incelenmesini istedi. Keleş'in avukatı Halil İbrahim Taş da müvekkilinin beyanlarına eklemek istedikleri başka bir husus olmadığını belirtti. İfadesi tamamlanan Keleş hakkında yürütülen işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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