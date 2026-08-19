Parti değişti ama zihniyet aynı! Vekili bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı: Makam pazarlığı kanlı bitti

TAKSİYE BİNİP KAÇMAK İSTEDİ Daha sonra hastaneden çıkan boş bir ticari taksiye bindiğini belirten Keleş, taksi şoförüne Oğuzeli'ne gitmek istediğini söylediğini anlattı. Taksiyle HACAR mevkiine kadar gittiğini, burada indiğini ve taksi ücretini ödediğini belirten Keleş, daha sonra oğlu Hakan'ı aradığını söyledi. Keleş, oğlu Hakan'ın motosikletle yanına geldiğini ve kendisini Oğuzeli'ne götürmek istediğini ifade etti. Oğlunun kendisine, “Baba olayı duydum, yürü emniyete gidelim” dediğini aktaran Keleş, kendisinin ise oğluna “Dur, beni indir, sen git, ben emniyete gideceğim” dediğini söyledi. Bunun ardından tarlaların içerisinden yürümeye başladığını belirten Keleş, yaklaşık 30 dakika yürüdüğünü ve bu sırada telefonunu düşürüp düşürmediğini ya da atıp atmadığını hatırlamadığını söyledi. Bir tarlada yaklaşık 3-4 saat beklediğini ifade eden Keleş, daha sonra emniyete gitmeye karar verdiğini belirterek "Yaklaşık olarak 20-30 dakika kadar daha yürüdükten sonra emniyete giderek içeri girdim. Emniyette beni karşılayan polislere olayı anlattım ve onlar da beni alarak merkeze getirdiler" dedi. Keleş, ifadesinin sonunda olaydan dolayı pişman olduğunu ancak Meriç'i öldürme kastıyla hareket etmediğini savunarak şunları kaydetti: “Yaşamış olduğum olay bundan ibaret olup, bu durumdan dolayı çok pişmanım. Ben kimseyi öldürmeye teşebbüs etmedim. Amacım kendimi korumak idi. Öldürmek isteseydim durum farklı olurdu. Bunun dışında bir amacım yoktu” Keleş, olayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarının ve vatandaşlar tarafından çekilmiş görüntülerin incelenmesini istedi. Keleş'in avukatı Halil İbrahim Taş da müvekkilinin beyanlarına eklemek istedikleri başka bir husus olmadığını belirtti. İfadesi tamamlanan Keleş hakkında yürütülen işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.