Dünya
14
Haber Merkezi

Yıllardır dünyanın en kalabalık ülkesi unvanı elinde olan Çin, açıklanan son verilere göre tahtını başka bir ülkeye kaptırdı.

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

Dünya nüfus sıralamasında yaşanan tarihi dönüm noktası, dengeleri değiştirdi. World Population Review'in yayımladığı son verilere göre; yıllardır zirvede yer alan Çin, artık dünyanın en kalabalık ülkesi değil.

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

Listenin alt basamaklarında değişimler gözlemlenirken sıralama herkesi şaşırttı.

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

İşte, dünyanın en kalabalık ülkeleri...

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

10. ETİYOPYA / 135 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

9. RUSYA / 144 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

8. BANGLADEŞ / 175 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

7. BREZİLYA / 212 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

6. NİJERYA / 237 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

5. PAKİSTAN / 255 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

4. ENDONEZYA / 285 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

3. ABD / 347 milyon

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

2. ÇİN / 1.416 milyar

Çin tahtından indirildi: Dünyanın en kalabalık ülkesi değişti!

1. HİNDİSTAN / 1.416 milyar/ kaynak: haber7

