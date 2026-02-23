  • İSTANBUL
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve İspanya'nın 40'tan fazla tedarik edeceği Hürjet eğitim uçağıyla ilgili Antalya Valiliği'nden dikkat çeken bir uyarı geldi.

#1
Foto - Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında Antalya'da test uçuşlarının gerçekleştirileceği bildirildi.

#2
Foto - Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Şubat-16 Mart tarihlerinde Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak Antalya Körfezi'nden Gazipaşa'ya kadar uzanan deniz sahası üzerinde test uçuşları yapılacağı kaydedildi.

#3
Foto - Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin

Söz konusu uçuşlar sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

#4
Foto - Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin

"Buna bağlı olarak patlama benzeri yüksek şiddetli seslerin duyulabileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen tarihler arasında muhtemel meydana gelebilecek şiddetli seslerin bilgimiz dahilinde gerçekleşecek olan uçuşlardan kaynaklanacağından vatandaşlarımızın endişelenmesine mahal yoktur."

