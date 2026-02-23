Fransız Renault'un herkesten gizlediği Türkiye planı ortaya çıktı! Togg detayı tam anlamıyla olay

Sektör kulislerinde konuşulan en dikkat çekici gelişme ise batarya tedariki tarafında yaşanabilir. İddialara göre Oyak Renault, Türkiye’de üretilecek elektrikli araç için batarya temininde Togg ve Farasis ortaklığıyla kurulan Siro Energy ile görüşmeler yürütüyor. Togg’un T10X ve T10F modelleri için batarya üreten şirketin, ilerleyen dönemde Renault’nun Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobilleri için de batarya üretmesi gündemde.