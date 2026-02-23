Fransız Renault'un herkesten gizlediği Türkiye planı ortaya çıktı! Togg detayı tam anlamıyla olay
Fransız otomobil üreticisi Renault, Türkiye'de elektrikli araç üretmeyi planlıyor. Renault'u Togg ile ilgili planı da ortaya çıktı. İşte detaylar...
Donanımhaber'de yer alan habere göre, Türkiye’de elektrikli araç pazarındaki model çeşitliliği hızla artarken, bu büyümenin üretim tarafına da yansıması ülke ekonomisi açısından kritik önem taşıyor. Yerli üretim hamleleri kapsamında, Togg’un ardından bu yıl Hyundai’nin Türkiye’de elektrikli model üretimine başlaması beklenirken, şimdi de Renault cephesinden önemli bir adım geliyor.
Oyak Renault tarafından düzenlenen toplantıda, Renault ile Türkiye’de yerli elektrikli araç üretimine yönelik görüşmelerin olumlu ilerlediği açıklandı. Üretim takvimi, teknik detaylar ve hangi modelin üretileceği henüz netleşmese de Türkiye’de üretilecek elektrikli Renault modelinin yakın zamanda resmi olarak duyurulması bekleniyor.
Renault’nun mevcut elektrikli araç gamında Renault 5, Renault 4, Scenic, Megane ve Twingo gibi modeller yer alırken, hafif ticari araç tarafında Kangoo, Trafic ve Master seçenekleri bulunuyor. Türkiye’de üretilecek modelin bu ürün ailesinden hangisi olacağı ise henüz bilinmiyor.
Sektör kulislerinde konuşulan en dikkat çekici gelişme ise batarya tedariki tarafında yaşanabilir. İddialara göre Oyak Renault, Türkiye’de üretilecek elektrikli araç için batarya temininde Togg ve Farasis ortaklığıyla kurulan Siro Energy ile görüşmeler yürütüyor. Togg’un T10X ve T10F modelleri için batarya üreten şirketin, ilerleyen dönemde Renault’nun Türkiye’de üretilecek elektrikli otomobilleri için de batarya üretmesi gündemde.
Siro, Çin merkezli Farasis Energy tarafından sağlanan kesecik (pouch) tipi hücrelerle NMC (nikel-manganez-kobalt) batarya paketleri üretiyor. Bununla birlikte Farasis, iş ortaklarına “SPS (Super Pouch Solution)” adını verdiği yeni nesil batarya çözümünü sunmaya başladı. Aynı teknolojinin önümüzdeki dönemde Togg modellerinde de kullanılması bekleniyor.
Siro Energy’nin Türkiye’de üretilecek bir Renault modeline batarya tedariki sağlaması stratejik olarak mantıklı görünüyor. Yerel üretim, Türkiye’deki üretim tesisine yakınlığı sayesinde lojistik ve maliyet avantajı sağlayabilir.
