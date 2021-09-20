2021-09-20 00:36:23 Oyun pazarının korkunç yükselişi!
Oyun düyası sürekli olarak gelişiyor ve bu gelişmeyle birlikte bilgisayar oyunu oynayanların sayısı da artıyor.
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Oyun düyası sürekli olarak gelişiyor ve bu gelişmeyle birlikte bilgisayar oyunu oynayanların sayısı da artıyor.
Accenture tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre son üç yılda pazara 500 milyon yeni oyuncu dahil olurken küresel oyun sektörünün büyüklüğü de 250 milyar doları aştı.
Bilgisayar oyunlarına ilgi pandemi ile arttı - Covid-19 salgının ile geçen son bir buçuk yılda insanlar evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldı.
Özellikle ilk kapanmaların olduğu 2020 yılının şubat ve nisan ayları arasında büyük bir artış oldu.
Ödül oyun tasarımcısı Paul Hurrell "Bizim için oldukça heyecan verici bir dönemdi çünkü son 18 aydır insanların evde geçirdikleri zaman çok arttı. Böyle olunca cep telefonlarında harcanan zaman da arttı ve oyun üreten bir şirket için bu dönemde talebin çok yükseldiğini görmek çok güzeldi," ifadelerini kullandı.
Yeni teknolojiler ve yeni alternatifler - Akıllı telefon sayısındaki artış gibi yeni teknolojileri sunduğu imkanlar nedeniyle yeni oyuncu sayısında da artış yaşandı.
Sektördeki büyümeyi sürükleyenler sadece evlerinde oturup vakit öldürmek için oyun oynayanlar değil elbette.
Elektronik sporlar, bulut üzerinden takım oyunları ve turnuvalar gibi bu işin profesyonel olarak ele alındığı alanlara da ilgi giderek artıyor.
Ulularası elektronik spor yıldızı Ahmed Al-Megasib oyunları oynadıktan sonra üretici şirketlere geri bildirimlerde bulunarak oyunları geliştirmelerinde katkı sağladıklarını belirtiyor.
Mr.Q mahlasını kullanana Khalifa Al Haroon ise milyonlarca takipçisine Katar kültürünün yanı sıra teknoloji alanındaki son yenilikleri anlattığı videolar hazırlıyor. Mr. Q oyuncuların sahip oldukları teknolojik aletlere kendi kimliklerini yansıtacak özellikler eklemekten hoşlandığına vurgu yapıyor.
Oyun sektörü büyümeye devam edecek - Oyun endüstrisi analista Ted Pollak sektörün popülerliğinin süreceğini öngörüyor.
15 yıldır organik bir büyüme yaşandığını vurgulayan Pollak önümüzdeki 10 yılda da yüz milyonlarca yeni oyuncunun piyasaya gireceğini belirtiyor.
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