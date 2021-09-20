Oyun pazarının korkunç yükselişi!

Ödül oyun tasarımcısı Paul Hurrell "Bizim için oldukça heyecan verici bir dönemdi çünkü son 18 aydır insanların evde geçirdikleri zaman çok arttı. Böyle olunca cep telefonlarında harcanan zaman da arttı ve oyun üreten bir şirket için bu dönemde talebin çok yükseldiğini görmek çok güzeldi," ifadelerini kullandı.