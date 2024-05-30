Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

Roketsan Genel Müdürü İkinci: “Ürünlerimizin başarı ve kalitesi kanıtlandıkça ihracatımız artıyor” EFES-2024’e katılımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: “Burada çığır açan ürünlerimizi sergilerken, tatbikat esnasında da bu son teknoloji çözümlerimizin birçoğunun sahada performanslarını kanıtlıyoruz. Tüm dünyada Türk savunma sanayi ürünlerinin başarılara imza attığı dönemde uluslararası katılımla gerçekleştirilen EFES-2024 tatbikatı bizim için son derece önemli fırsatlar sunuyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin önemli bir tedarikçisi olarak milli ve özgün imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojilerimizin başarı ve kalitesi kanıtlandıkça ihracatımız artıyor. Buraya katılan üst düzey yabancı yetkililer ve askeri heyetlerin tatbikat sahasında ürünlerimizin performansını kendi gözleriyle izliyor olmasının bizim için pek çok yeni iş birliklerine kapı açacağına inanıyorum. Başlıca hedeflerimiz olan Türkiye’mizin savunmasına güç katmak ve gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile de ülkemize ekonomik katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.