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Teknoloji-Bilişim
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Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

2024-05-30 15:25:29
Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

EFES-2024 Birleşik, Müşterek Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı; Türkiye’nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla 25 Nisan – 8 Mayıs tarihlerinde Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 9-30 Mayıs tarihleri arasında da Fiilî Atışlı Arazi Safhası olmak üzere iki bölümde Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atış ve Tatbikat bölgesinde icra ediliyor.

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Foto - Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

Bugüne kadar icra edilen Efes serisi tatbikatlar içerisindeki en geniş katılımlı tatbikat olan EFES-2024’e geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Roketsan ürünleriyle damga vuruyor. 49 ülkeden askerî personel, birlik ve unsurlarının katılımıyla düzenlenen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 29-30 Mayıs’ta gerçekleşecek. Sahadaki unsurlar tarafından kullanılan Roketsan’ın oyun değiştirici ürünleri görevini üstün başarıyla yerine getirerek yerli ve yabancı gözlemcilerin beğenisini topluyor.

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Foto - Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

Roketsan, Seçkin Ürünlerini Gözlemcilere Sergiliyor Birçok yabancı gözlemci ve basın mensubunun da katıldığı tatbikatta Türk savunma sanayisinin gözde ürünleri de sergileniyor. İhracat potansiyeli yüksek, geniş ürün yelpazesiyle bu sergide yerini alan Roketsan; CİRİT Lazer Güdümlü Füze, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, UMTAS-GM Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, L-UMTAS- GM Lazer Güdümlü Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, MAM-L IIR, MAM-T IIR, MAM-T Dual Seeker, TEBER-82 Güdüm Kiti, LAÇİN Güdüm Kiti, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ÇAKIR Seyir Füzesi, ATMACA Gemisavar Füzesi, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, HİSAR-O RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido, ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, CİRİT ve L-UMTAS-GM taşıyan KMC-U Silah Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi’ni katılımcıların beğenisine sunuyor. Sergi sayesinde gözlemciler Roketsan’ın ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken firma yetkililerinden de bilgi alıyor.

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Foto - Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

Roketsan Genel Müdürü İkinci: “Ürünlerimizin başarı ve kalitesi kanıtlandıkça ihracatımız artıyor” EFES-2024’e katılımları hakkında değerlendirmelerde bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: “Burada çığır açan ürünlerimizi sergilerken, tatbikat esnasında da bu son teknoloji çözümlerimizin birçoğunun sahada performanslarını kanıtlıyoruz. Tüm dünyada Türk savunma sanayi ürünlerinin başarılara imza attığı dönemde uluslararası katılımla gerçekleştirilen EFES-2024 tatbikatı bizim için son derece önemli fırsatlar sunuyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin önemli bir tedarikçisi olarak milli ve özgün imkanlarla geliştirdiğimiz teknolojilerimizin başarı ve kalitesi kanıtlandıkça ihracatımız artıyor. Buraya katılan üst düzey yabancı yetkililer ve askeri heyetlerin tatbikat sahasında ürünlerimizin performansını kendi gözleriyle izliyor olmasının bizim için pek çok yeni iş birliklerine kapı açacağına inanıyorum. Başlıca hedeflerimiz olan Türkiye’mizin savunmasına güç katmak ve gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile de ülkemize ekonomik katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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