Oyun değiştirici güç! ROKETSAN sahaya damga vurdu

Roketsan, Seçkin Ürünlerini Gözlemcilere Sergiliyor Birçok yabancı gözlemci ve basın mensubunun da katıldığı tatbikatta Türk savunma sanayisinin gözde ürünleri de sergileniyor. İhracat potansiyeli yüksek, geniş ürün yelpazesiyle bu sergide yerini alan Roketsan; CİRİT Lazer Güdümlü Füze, OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı, UMTAS-GM Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, L-UMTAS- GM Lazer Güdümlü Genişletilmiş Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, MAM-L IIR, MAM-T IIR, MAM-T Dual Seeker, TEBER-82 Güdüm Kiti, LAÇİN Güdüm Kiti, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS), ÇAKIR Seyir Füzesi, ATMACA Gemisavar Füzesi, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi, HİSAR-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füzesi, HİSAR-O Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, HİSAR-O RF Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi, LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, AKYA Yeni Nesil Ağır Sınıf Torpido, ORKA Yeni Nesil Hafif Sınıf Torpido, TRLG-122 ve TRLG-230 füzeleri, İHA-230 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze, CİRİT ve L-UMTAS-GM taşıyan KMC-U Silah Sistemi ve BURÇ Mobil Hava Savunma Sistemi’ni katılımcıların beğenisine sunuyor. Sergi sayesinde gözlemciler Roketsan’ın ürünlerini yakından inceleme fırsatı bulurken firma yetkililerinden de bilgi alıyor.