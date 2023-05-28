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Yaşam
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Oy veren soluğu orada aldı

2023-05-28 17:09:42
Oy veren soluğu orada aldı

Van’da oyunu kullanan vatandaşlar soluğu Van Gölü kıyılarında aldı.

#1
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

Van'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy kullandıktan sonra Van Gölü kıyılarına akın etti.

#2
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

Sahildeki bazı vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken kimi ise müzik dinletisi eşliğinde keyifli zaman geçirdi.

#3
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

#4
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

#5
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

#6
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

#7
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

#8
Foto - Oy veren soluğu orada aldı

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