2023-05-28 17:09:42 Oy veren soluğu orada aldı
Van’da oyunu kullanan vatandaşlar soluğu Van Gölü kıyılarında aldı.
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Van’da oyunu kullanan vatandaşlar soluğu Van Gölü kıyılarında aldı.
Van'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oy kullandıktan sonra Van Gölü kıyılarına akın etti.
Sahildeki bazı vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparken kimi ise müzik dinletisi eşliğinde keyifli zaman geçirdi.
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