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Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

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Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

Grup liderini yenmemize rağmen FIFA 2026 serüvenimiz bitti...

#1
Foto - Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

'Grup liderini yenmelerine rağmen elendiler' diyen dünyaca ünlü teknik direktör Ange Postecoglou, A Milli Takım'ın erken vedasını yorumladı.

#2
Foto - Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

Dünyaca ünlü teknik direktör Ange Postecoglou, A Milli Takım’ın turnuvaya veda etmesinin ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Postecoglou, Türkiye'nin bu kadro kalitesiyle gruptan çıkamamış olmasını büyük bir kayıp olarak nitelendirdi.

#3
Foto - Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

Türkiye'nin turnuvadaki potansiyeline dikkat çeken deneyimli teknik adam, alınan son galibiyetin teselli etmeyeceğini belirtti.

#4
Foto - Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

- Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var, ancak grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar.

#5
Foto - Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...

Millilerin erken vedasının sürpriz olduğunu ve takımın kalitesinin altında bir sonuç alındığını vurgulayan Avustralyalı çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: - Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok.

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