Öyle bir şey yaptı ki... İlk açıklaması olay oldu: Bakın ne dedi ABD Teknik direktörü...
Grup liderini yenmemize rağmen FIFA 2026 serüvenimiz bitti...
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Grup liderini yenmemize rağmen FIFA 2026 serüvenimiz bitti...
'Grup liderini yenmelerine rağmen elendiler' diyen dünyaca ünlü teknik direktör Ange Postecoglou, A Milli Takım'ın erken vedasını yorumladı.
Dünyaca ünlü teknik direktör Ange Postecoglou, A Milli Takım’ın turnuvaya veda etmesinin ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Postecoglou, Türkiye'nin bu kadro kalitesiyle gruptan çıkamamış olmasını büyük bir kayıp olarak nitelendirdi.
Türkiye'nin turnuvadaki potansiyeline dikkat çeken deneyimli teknik adam, alınan son galibiyetin teselli etmeyeceğini belirtti.
- Türkiye galibiyetten çok memnun olacak, ancak kendilerine çok kızacaklar. Sahip oldukları kaliteyi çok iyi biliyorlar. Yetenekli oyuncuları var, ancak grup liderini yenmiş olmalarına rağmen turnuvadan ayrılıyorlar.
Millilerin erken vedasının sürpriz olduğunu ve takımın kalitesinin altında bir sonuç alındığını vurgulayan Avustralyalı çalıştırıcı, sözlerini şöyle tamamladı: - Bu gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına şüphe yok.
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