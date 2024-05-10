2024-05-10 15:45:41 Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından zirveden 6 puan geride kaldı. Pazar akşamı oynanacak mücadelede Kayserispor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Kanarya, gelecek sezonda Dusan Tadic'in yerine bir dünya yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…