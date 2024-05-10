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Spor
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Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

2024-05-10 15:45:41
Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe, üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından zirveden 6 puan geride kaldı. Pazar akşamı oynanacak mücadelede Kayserispor'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Kanarya, gelecek sezonda Dusan Tadic'in yerine bir dünya yıldızının peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Şampiyonluk yarışında kaybedilen puanlar sarı-lacivertli ekipte dengeleri değiştirirken yönetim ve teknik direktörün geleceği de henüz net değil.

#2
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Yeni sezon için çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe, birçok bölgede yeni oyuncularla transfer girişimlerini yürütüyor.

#3
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Sezon sonunda sarı-lacivertli ekipten ayrılması beklenen Dusan Tadic'in yerini dolduracak bir isim arayışında olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız isme kancayı taktı.

#4
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

#5
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Dusan Tadic'in yerine takviye planlayan yönetim, Al-Ahli'nin Fransız yıldızı Allan Saint-Maxim'i gündemine aldı.

#6
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Arap basını, Fenerbahçe'nin Al-Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki Allan Saint- Maximin için nabız yokladığını yazdı.

#7
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Sezon başında Newcastle United'dan 27.2 milyon euroya Suudi ekibine giden sol kanat oyuncusu için tüm şartların zorlanacağı belirtildi.

#8
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Haberde; "Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i yaz aylarında kadrosuna katmak istiyor" ifadelerine yer verildi. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı da iddia edildi.

#9
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Bu sezon Al-Ahli formasıyla 30 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 asiste imza attı.

#10
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Kariyerinde birçok farklı takımda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu için toplamda 60 milyon Euro bonservis bedeli harcandı.

#11
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

Maximin, Monaco, Hannover, Bastia, Nice ve Newcastle gibi takımlarda da oynadı.

#12
Foto - Öyle bir isim gelecek ki, yeni dönem için transferleri ortaya çıkacak! İşte artık böyle olacak!

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