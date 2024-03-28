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Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

2024-03-28 08:04:20
Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. Bu nedenle, seçmenlerin oylarını kullanırken dikkatli olmaları ve oy verme kurallarını anlamaları gereklidir. Peki, hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılacak? İşte YSK kurallarına göre oyların geçersiz sayılmasına yol açabilecek bazı genel durumlar.

#1
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyların geçersiz sayılma nedenleri genellikle ülkeye ve seçim sistemine göre değişiklik gösterse de, bazı yaygın durumlar vardır. Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde demokratik haklarını kullanma sürecinde bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.

#2
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

OY PUSULALARI GEÇERSİZ SAYILACAK DURUMLAR - Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

#3
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

#4
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

#5
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

#6
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

#7
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

#8
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

#9
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

#10
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.

#11
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

OY PUSULALARINI GEÇERSİZ KILMAYACAK DURUMLAR - Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

#12
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

#13
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi. - Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

#14
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

#15
Foto - Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

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