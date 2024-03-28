2024-03-28 08:04:20 Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. Bu nedenle, seçmenlerin oylarını kullanırken dikkatli olmaları ve oy verme kurallarını anlamaları gereklidir. Peki, hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılacak? İşte YSK kurallarına göre oyların geçersiz sayılmasına yol açabilecek bazı genel durumlar.