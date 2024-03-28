Oyların geçerli ve geçersiz sayıldığı durumlar! YSK 31 Mart oy kullanma kuralları!

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyların geçersiz sayılma nedenleri genellikle ülkeye ve seçim sistemine göre değişiklik gösterse de, bazı yaygın durumlar vardır. Seçmenlerin, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği esaslar kapsamında 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde demokratik haklarını kullanma sürecinde bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.