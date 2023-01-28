Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Yapay zeka, günümüzde hızla yaygınlaşırken, oluşabilecek tehlikeler de göz ardı edilmiyor. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka ve ileride oluşabilecek tehlikeler hakkında açıklamalarda bulundu. Makine Profesörü Michael Osborne, yapay zeka alanında Amerika ve Çin arasında bir silahlanma yarışı olduğunu belirtti. Osborne ayrıca yapay zekanın yanlış kişiler tarafından kullanıldığı durumda ölümcül olabileceğini de açıkladı. Doktora öğrencisi Michael Cohen de yapay zeka ile ilgili açıklamalarda bulundu ve profesör Osbourne'un düşüncelerini destekledi. Ancak profesör Osbourne ve Cohen, doğru düzenlemeler uygulandığı takdirde yapay zeka'nın tehlike oluşturmayacağını ve önüne geçilebileceğini açıkladılar.