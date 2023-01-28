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Teknoloji-Bilişim
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Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

2023-01-28 19:43:32
Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Yapay zeka, günümüzde hızla yaygınlaşırken, oluşabilecek tehlikeler de göz ardı edilmiyor. Oxford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yapay zeka ve ileride oluşabilecek tehlikeler hakkında açıklamalarda bulundu. Makine Profesörü Michael Osborne, yapay zeka alanında Amerika ve Çin arasında bir silahlanma yarışı olduğunu belirtti. Osborne ayrıca yapay zekanın yanlış kişiler tarafından kullanıldığı durumda ölümcül olabileceğini de açıkladı. Doktora öğrencisi Michael Cohen de yapay zeka ile ilgili açıklamalarda bulundu ve profesör Osbourne'un düşüncelerini destekledi. Ancak profesör Osbourne ve Cohen, doğru düzenlemeler uygulandığı takdirde yapay zeka'nın tehlike oluşturmayacağını ve önüne geçilebileceğini açıkladılar.

#1
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka ve ileride oluşturacağı tehlike konusunda uyardı!

#2
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Yapay zeka, günümüzde son hızla yaygınlaşmaya devam ederken oluşturacağı tehlikeler göz ardı edilmiyor. Yapay zekanın insan tarafından üretilmesi fakat aynı zamanda insanüstü sayılması birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

#3
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Oxford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, yapay zeka ve ilerde oluşturacağı tehlike için açıklamalarda bulundu. Peki bilim insanları, yapay zeka ve muhtemel tehlike için neler söyledi?

#4
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Oxford Üniversitesi’nden Makine Profesörü Michael Osborne, yapay zeka ve ileride oluşturacağı muhtemel tehlike için açıklama yaptı.

#5
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Bu açıklamada makine profesörü, Amerika ve Çin arasında yapay zeka alanında büyük bir silahlanma yarışı olduğundan bahsetti.

#6
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Osberne, ek olarak yapay zekanın kullanımının yanlış kişilerin eline geçtiği durumda ölümcül olabileceğini de açıkladı. Hatta bu alanda en çok yapay zekayı geliştirenin yani insanın tehlikede olduğunu belirtti.

#7
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Oxford Üniversitesi’ndeki Michael Cohen adlı bir doktora öğrencisi de yapay zeka ile ilgili birçok açıklamada bulundu. Cohen de konuyla ilgili açıklamaları Michael Osberne’ün düşüncelerini destekler nitelikte oldu. Doktora öğrencisi, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri aktardı:

#8
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

“Bir köpeği ödüllerle eğittiğinizi hayal ederseniz ödül almasına yol açan eylemleri seçmeyi öğrenecektir. Ancak köpek, ödül dolabını bulursa yapmasını istediğimiz şeyi yapmadan ödülleri kendisi alabilir.”

#9
Foto - Oxford’lu bilim insanlarından yapay zeka uyarısı

Öte yandan Profesör Michael Osberne ve Michael Cohen, yaptığı açıklamalarda yapay zekanın yüzyıl sonra artacağını ve doğru düzenlemeler uygulandığı takdirde tehlike oluşturmayacağı ve önüne geçileceğini açıkladılar.

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