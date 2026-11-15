Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Diouf, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin COP31 kapsamındaki liderliğini takdir ettiğini dile getiren Diouf, "Türkiye, dünya, çevre ve iklim lehine, aynı zamanda G77 Grubu'ndaki ülkeler lehine büyük bir kararlılık gösterdi. Bunu sloganlarda da gördük. Türkiye, bu COP'u gerçekten bir uygulama COP'u, bir eylem COP'u, bir uzlaşı COP'u haline getirmek istedi. Bu, gördüğümüz üzere iletişim materyallerine ancak aynı zamanda ve özellikle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya da yansıdı." görüşünü paylaştı.