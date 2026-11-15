Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulunan Senegal Çevre ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Dr. Aliou Gori Diouf, Türkiye'nin liderliğini ve iklim krizine karşı gösterdiği kararlılığı takdir ettiğini belirtti. Türkiye'yi yakından tanıyanlar için bu güçlü duruşun asla şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Diouf, gelişmiş ülkelerin mali taahhütlerine uyması gerektiğini belirterek iklim değişikliğinin artık acil bir insan hakları meselesi haline geldiğine dikkati çekti. İki ülke arasında çevre alanındaki iş birliğini Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Sıfır Atık Girişimi'yle güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Diouf, Türkiye'nin küresel ölçekteki rolüne övgüler yağdırdı.