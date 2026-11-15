  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gizli toplantı ifşa oldu! Gözü dönen Putin, o ülkenin lideri için ölüm emrini verdi Şehit annesi oğlunu rüyasında gördü! Yılların birikimini cami için ortaya koydu Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil Kriz fırsata çevirilenecek mi? Zeytinde tüm zamanların en yüksek rekoltesi bekleniyor ama… Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı Depremde dükkanı yıkıldı, tabelasını bırakmadı! Gören gülümsemeden geçemiyor “Türkiye” çıkışı ortalığı karıştıran ünlü oyuncu Haluk Bilginer’e bir tepki de Talat Bulut’tan: Bunun adı nankörlük Vay pişkin vay! Skandallar ve iddialarla gündemden düşmeyen Mustafa Sarıgül’den “pes” dedirten açıklama Çörek otu yağı kullanırken bu hatayı yapmayın! Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına... Galatasaray’da taşlar yerinden oynuyor! Veda ve transfer peş peşe
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulunan Senegal Çevre ve Ekolojik Dönüşüm Bakanı Dr. Aliou Gori Diouf, Türkiye'nin liderliğini ve iklim krizine karşı gösterdiği kararlılığı takdir ettiğini belirtti. Türkiye'yi yakından tanıyanlar için bu güçlü duruşun asla şaşırtıcı olmadığını vurgulayan Diouf, gelişmiş ülkelerin mali taahhütlerine uyması gerektiğini belirterek iklim değişikliğinin artık acil bir insan hakları meselesi haline geldiğine dikkati çekti. İki ülke arasında çevre alanındaki iş birliğini Emine Erdoğan'ın yürüttüğü Sıfır Atık Girişimi'yle güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Diouf, Türkiye'nin küresel ölçekteki rolüne övgüler yağdırdı.

#1
Foto - Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Diouf, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin COP31 kapsamındaki liderliğini takdir ettiğini dile getiren Diouf, "Türkiye, dünya, çevre ve iklim lehine, aynı zamanda G77 Grubu'ndaki ülkeler lehine büyük bir kararlılık gösterdi. Bunu sloganlarda da gördük. Türkiye, bu COP'u gerçekten bir uygulama COP'u, bir eylem COP'u, bir uzlaşı COP'u haline getirmek istedi. Bu, gördüğümüz üzere iletişim materyallerine ancak aynı zamanda ve özellikle Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya da yansıdı." görüşünü paylaştı.

#2
Foto - Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Diouf, Türkiye'yi tanıyanlar için bu durumun şaşırtıcı olmadığını vurgulayarak "Senegal, her zamanki gibi burada. Kendi çıkarlarını, Afrika'nın çıkarlarını savunmak için burada. Senegal, çevre ve iklim alanında onlarca yıldır kabul gören liderliği göz önüne alındığında Afrika ülkeleriyle, gelişmekte olan ülkelerle birlikte buraya çok güçlü bir mesaj iletmek için geldi. Bu mesaj, gelişmiş ülkelerin yıllardır verdikleri mali taahhütlere uymaları gerektiğidir." şeklinde konuştu.

#3
Foto - Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Diouf, Türkiye ile Senegal arasında birçok sektörde oldukça dinamik işbirliği yürütüldüğünü ancak çevre konusunda çok fazla işbirliği olmadığını ifade ederek "Biz de büyükelçi ve çevre alanındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışan Türk özel sektörünün farklı aktörleriyle birlikte çalışmayı planlıyoruz. Bu, umut vadeden bir perspektif ve Türkiye'nin First Lady'sinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan) yürüttüğü Sıfır Atık Girişimi'yle bunu başlatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Öve öve bitiremedi: Türkiye’yi tanıyanlar için bu durum hiç de şaşırtıcı değil

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil
Gündem

Suat Kılıç’tan olay Erdoğan mesajı: Bu mümkün değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “AK Parti'den ayrılmış olabilirim. Yeniden Refah Partisi'nde siyasi işler başkanı ..
Tarihi eser yağmacılarına İstanbul'da dev darbe!
Gündem

Tarihi eser yağmacılarına İstanbul'da dev darbe!

Milletin tarihi ve kültürel mirasını yurt dışına kaçırarak rant sağlamaya çalışan tarihi eser kaçakçılarına yönelik İstanbul'da nefes kesen ..
Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!
Gündem

Lübnan’da ecdada vefa ziyareti! Bilal Erdoğan, Sultan II. Abdülhamid’in torunu Selma Sibai’yi evinde ziyaret etti!

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Lübnan’da gönülleri fetheden an..
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Gündem

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın ailesine taziye mesajı gönderdi...
ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!
Dünya

ABD'de sıcak saatler: Trump'tan tüm dünyanın beklediği açıklama!

Trump, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA), ülkedeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. Trump..
Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi
Gündem

Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun yürürlüğe girdi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın ortak savunma amacıyla imzaladığı Mekke Anlaşması’nın onaylanmasını uygun bulan kanun, Resmî Gazete’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23