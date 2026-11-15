Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı
Tarih boyunca askeri stratejileri ve ordularının gücüyle dünya haritasını yeniden şekillendiren en çok savaş kazanan ülkeler sıralaması açıklandı. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini kapsayan verilere göre Türkler kazandıkları 210 zaferle dünya devlerini geride bırakarak ilk 10 içerisinde 9. sırada kendine yer buldu. Listenin zirvesinde 1.115 zaferle Fransa yer alırken, onu 1.105 zaferle Birleşik Krallık ve 833 zaferle ABD takip etti.