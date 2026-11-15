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Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

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Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Tarih boyunca askeri stratejileri ve ordularının gücüyle dünya haritasını yeniden şekillendiren en çok savaş kazanan ülkeler sıralaması açıklandı. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihini kapsayan verilere göre Türkler kazandıkları 210 zaferle dünya devlerini geride bırakarak ilk 10 içerisinde 9. sırada kendine yer buldu. Listenin zirvesinde 1.115 zaferle Fransa yer alırken, onu 1.105 zaferle Birleşik Krallık ve 833 zaferle ABD takip etti.

#1
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Tarih boyunca, bazı ülkeler askeri başarılarıyla öne çıkmıştır. Bu ülkeler, stratejik zekaları, güçlü orduları ve kararlı liderlikleri sayesinde birçok savaşı zaferle sonuçlandırmıştır.

#2
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Özellikle, bu ülkelerin askeri taktikleri ve teknolojik yenilikleri, savaş alanlarında üstünlük sağlamalarına yardımcı olmuştur.

#3
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Listedeki ülkeler, savaşlarda kazandıkları zaferlerle sadece topraklarını genişletmekle kalmamış, aynı zamanda kültürel ve ekonomik etkilerini de artırmışlardır. Savaş sonrası dönemde, bu zaferler, ülkelerin iç politikalarında ve uluslararası ilişkilerinde önemli değişikliklere yol açmıştır.

#4
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Tarih boyunca Türkiye'nin kazanmış olduğu savaşları katliam olarak gören batı dünyası ve Amerika'nın açıklanan istatistiklerle, katliam söylemlerinin başrol oyuncuları olduğu net bir şekilde görüldü. Özellikle ABD'nin 200 yıl içinde yapmış olduğu savaşlar, Türkiye'yi katliam ülkesi olarak görmelerine tokat gibi cevap veriyor!

#5
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

Her zaferin ardında büyük fedakarlıklar ve kayıplar yatmaktadır. Peki Osmanlı - Türkiye'nin toplam kazandığı savaş sayısı kaç?

#6
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

20) YUNANİSTAN KAZANDIĞI SAVAŞ: 89 19) MOĞOLİSTAN KAZANIĞI SAVAŞ: 92

#7
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

18) HİNDİSTAN KAZANDIĞI SAVAŞ: 92 17) İRAN KAZANDIĞI SAVAŞ: 102 16) PORTEKİZ KAZANDIĞI SAVAŞ: 103

#8
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

15) HOLLANDA KAZANDIĞI SAVAŞ: 114 14) İTALYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 132 13) AVUSTRALYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 137

#9
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

12) İSVEÇ KAZANDIĞI SAVAŞ: 165 11) JAPONYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 183 10) AVUSTURYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 209

#10
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

9) TÜRKİYE KAZANDIĞI SAVAŞ: 210

#11
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

8) ÇİN KAZANDIĞI SAVAŞ: 244

#12
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

7) POLONYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 344

#13
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

6) İSPANYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 387

#14
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

5) ALMANYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 425

#15
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

4) RUSYA KAZANDIĞI SAVAŞ: 491

#16
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

3) ABD KAZANDIĞI SAVAŞ: 833

#17
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

2) BİRLEŞİK KRALLIK KAZANDIĞI SAVAŞ: 1.105

#18
Foto - Askerî dehalarıyla dünyaya diz çöktürdüler! İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri: Türklerin zafer sayısı şaşırttı

1) FRANSA KAZANDIĞI SAVAŞ: 1.115

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