Kar bağıra bağıra geliyor! İstanbul iki gün boyunca kışı yaşayacak
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Türkiye'de kış koşulları etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji 19 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken Batı Karadeniz ve yurdun doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. İstanbul ise iki gün boyunca adeta kışı yaşayacak. Sıcaklıkların 12 derece birden düştüğü kentte termometrelerin 0 dereceyi görmesi beklenirken buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek.