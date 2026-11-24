İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretmesinin beklendiği açıklamada, yarın sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayının görülebileceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Bayburt, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Rize, Samsun ve Trabzon için kar ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Antalya, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Sivas, Zonguldak, Aksaray, Bartın ve Düzce için ise fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.