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Spor
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Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

2023-12-16 15:25:52
Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibini bekleyen Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ndombele ve Angelino'nun biletini kesen Sarı-Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Bu arada Ndombele ve Angelino dışında Aslan'da 2 sürpriz ayrılık daha yaşanabilir. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

UEFA Avrupa Ligi serüvenine başlayan Galatasaray, pazartesi günü çekilecek kuralarla birlikte transferdeki rotasını da çizecek.

#2
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Sarı-Kırmızılı takım, UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkına sahip. Teknik heyet, kadroyu sol bek ve iki orta saha transferi ile güçlendirmeye karar verdi.

#3
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Angelino ve Ndombele ile ocak ayında yollarını kesin olarak ayıracak Galatasaray'da temaslar başladı.

#4
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Orta sahada Ndombele dışında olası tekliflere göre Oliveira ve Kerem Demirbay da takımdan ayrılabilir.

#5
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Ndombele ve Tottenham ile masaya oturup bu kontrattan çıkmayı hedefleyen yönetim, alternatifler üzerinde de çalışıyor.

#6
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Kerem-Oliveira ikilisinden birinin ayrılığı gerçekleşirse orta alana bir takviye daha yapılacak.

#7
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Sarı-Kırmızılılar, 15-22 Şubat tarihleri arasında oynayacağı Avrupa Ligi play-off'unda üç yeni transferiyle sahaya çıkmayı planlıyor.

#8
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Sol bek için ise ismi geçen İtalyan yıldız Leonardo Spinazzola'nın birçok talibi olduğu öğrenildi.

#9
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın aday kadrosunda olmayı hedefleyen Rıdvan Yılmaz, yerli ihtimalinde öne çıkan aday konumunda...

#10
Foto - Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

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