AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre ülkede, ekim itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 191 bin 90'a ulaştı. Diğer yakıt türlerine göre daha az karbon emisyonu üreten, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.