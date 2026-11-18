İsrail’in Fas ile iş birliğinin, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile koordineli bir cephe oluşturulmasını gerektirmeden, bu jeostratejik alanı potansiyel olarak genişlettiğini" kaydeden gazete, bununla birlikte, Türkiye’nin Libya aracılığıyla konumunu güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde, bu iş birliğinin "İsrail’e, Kuzey Afrika’da varlık gösterme ve temas kurma konusunda ek imkanlar sunduğunu" belirtti. Haberde, "Güney Kıbrıs için ise, üçlü iş birliğinin endüstriyel boyutunun daha önemli olduğu" ifade edildi.