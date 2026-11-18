İsrail’den olay itiraf: Türkiye’nin o hamleleri bütün planlarımızı altüst etti
İsrail medyasında ve önde gelen analiz platformlarında yer alan değerlendirmelerde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Libya hattında attığı stratejik adımların Tel Aviv yönetiminde oluşturduğu derin endişe gözler önüne serildi. İbrahim Anlaşmaları'nın Körfez ülkelerine sahada askeri bir koruma şemsiyesi sunamadığına dikkat çekilen analizlerde, NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip Türkiye'nin bölgede kurduğu yeni güvenlik ekseninin İsrail'in tüm ezberlerini bozduğu vurgulandı. Ankara'nın Libya ve Katar ile imzaladığı kritik anlaşmaların bölgesel güç dengelerini kalıcı olarak Türkler lehine çevirdiği ifade edildi.