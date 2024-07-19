Otomotiv sektörü karıştı! GSR II regülasyonu kaosa yol açtı

Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel ve Citroen bayiliğini yapan Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, bu konuda hem bayilerin hem de tüketicinin mağduriyet yaşadığını belirtti. İstanbul’da bulunan bir başka otomotiv bayisi yetkilisi, konuyla ilgili, “İnanılmaz derecede bir yığılma var. Örneğin üç markayı temsil eden bir bayide yaklaşık bin 200 müşteri bekliyor. Hem tüketici hem bayi mağdur. Tüketici birikimini bozdurmuş, araç almış belki tatile gidecek, aracını alamıyor. Bayiler de olumsuz etkileniyor.” Satışlar iki ay üst üste 100 bin adeti aştı Bakanlığın GSR II regülasyonun yürürlüğe gireceği tarihi duyurması, markaları stok eritme telaşına düşürmüştü. Birçok marka bu regülasyonları karşılamayan araçlarını elden çıkarmak için neredeyse zararına satış kampanyaları düzenledi. Bu nisan ayıyla birlikte daralan pazarda satışlardaki düşüş hızını da yavaşlatmıştı. Alım gücünün düşmesi ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen mayıstan sonra haziranda da otomotiv satışları 100 bin adeti aşmıştı.