Otomotiv satışlarında artış devam ediyor! Ekimde de rekor geldi

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 50,5 pay, 378 bin 181 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 26,9 pay ve 201 bin 622 adet satış ile sedan, yüzde 20,5 pay ve 153 bin 927 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 502 bin 639 adetle yüzde 67,1 pay, dizel otomobil satışları 111 bin 354 adetle yüzde 14,9 pay, hibrit otomobil satışları 78 bin 387 adetle yüzde 10,5 pay, elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adetle yüzde 6,5 pay ve otogazlı otomobil satışları 8 bin 238 adetle yüzde 1,1 pay aldı. Motor hacmine göre, 1600 cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,6 artarak yüzde 82,1 pay, 1600-2000 cc otomobil satışları yüzde 63,9 artarak yüzde 0,7 pay, 2000 cc üstü otomobil satışları yüzde 84,1 artarak yüzde 0,3 pay aldı.