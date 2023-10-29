Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Otomotiv pazarını değerlendiren PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Güçlü bir 2023 yılı kapanışı beklerken PEUGEOT Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. İlk 9 ayda PEUGEOT Türkiye olarak rekor müşteri memnuniyeti, rekor pazar payı ve rekor satış performansı ortaya koyduk. Yaşanan onca zorluğa rağmen göz alıcı bir biçimde, sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, PEUGEOT Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık” dedi. Yeni PEUGEOT modellerinin de etkisiyle hedeflerini revize ettiklerine de değinen Gülin Reyhanoğlu; “2023 başlarken, PEUGEOT olarak SUV lideri olacağız demiştik. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. Ticari araçta atağımız devam edecek; İki yerli markanın ardından üçüncü marka olacağız demiştik. Eylül sonu itibariyle iki yerli üretim yapan markanın arkasından üçüncüyüz. Bayilerimizin desteği ve müşterilerimizin güveniyle, koyduğumuz bütün hedeflere üçüncü çeyrek sonu itibariyle ulaşmış durumdayız. Hedefler sadece performans hedefleri değil, yaptırdığımız marka araştırmalarında da markamızın müşterilerimiz tarafından çok pozitif algılandığını görüyoruz. Bu anlamda da marka hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. PEUGEOT’nun, Türkiye tarihindeki en yüksek satış adetine imza atabilme rekorunu, 2023’ün ilk 9 ay sonunda kırdık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi. Yeni modelleri 2008 ve 508 ile ilgili olarak da PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “B-SUV segmentini hemen her ay liderlik koltuğunda tamamladığımız, sadece yeni modele geçiş dönemde birinci olamadığımız ancak yine de podyumda yer aldığımız 2008 modelimizi yenilediğimiz gibi, Eylül 2023’te yine olmamız gereken yere geri döndük. Yeni 2008 ile pekişen ay bazındaki liderliğimizi yıl sonuna kadar sürdürerek, 2023 B-SUV segment liderliğini hedefliyoruz. Markamızın koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirmemizde yeni 2008'in çok büyük bir katkısı var. Diğer SUV modellerimiz 3008, 5008 ve 408’in de, segmentlerinde gösterdikleri üstün başarılarla, 2023 yılını PEUGEOT olarak toplam SUV’de lider olarak kapatmayı hedefliyoruz. Mart ayında 5.000 adet hedefle yollara çıkardığımız 408 modelimizin satışları 6.800 adedi aşınca, yıl sonuna hedefimizi 8.500 adede revize ettik. Yeni 508 de D segmentinde piyasaya sunduğumuz ve kendi müşteri kitlesi olan bir modelimiz. Yeni 508’i hem filo tarafında hem de perakende tarafında müşteri kitlesiyle buluşturduk” dedi.