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Otomotiv
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Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

2023-10-29 12:49:20
Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Yeniliklerine ara vermeden Türkiye pazarında satışa sunduğu modelleriyle devam eden PEUGEOT, 2023’ün son çeyreğine, model ailesine eklediği yeni 2008 ve yeni 508 ile iddiasını artırarak giriyor. Ocak-Eylül 2023 döneminde, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artıran PEUGEOT, toplam SUV pazarındaki iddiasına ek olarak B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008’i de yenileyerek liderliğini sürdürmeyi planlıyor.

#1
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

PEUGEOT, yenilediği B-SUV modeli 2008 ve yeni 508 modelleriyle, 2023’ün son çeyreğine iddiasını artırarak giriyor. 2023’e başlarken 57 bin adet olarak öngörülen yıl hedefini, Eylül 2023 itibarıyla yaklaşık 59 bin otomobil ve hafif ticari araç satış adediyle geride bırakan PEUGEOT, yeni 2008 ve yeni 508’in de katkısıyla yıl sonu hedefini yukarı yönde revize ederek, 75 bin adedi hedefliyor. PEUGEOT’nun B-SUV segmentindeki temsilcisi 2008, yenilendiği gibi Eylül 2023 itibarıyla yeniden sınıfının en fazla tercih edilen modeli konumuna gelirken, 3 farklı motor seçeneği, ALLURE ve GT donanımlarına eklenen yeni ACTIVE PRIME ile bu başarıya ulaşılmasındaki temel modellerden biri olmayı sürdürüyor. Yeni PEUGEOT 2008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.340.000 TL’den başlıyor. Temmuz ayındaki özel lansman başlangıç fiyatı 1.770.000 TL’den satılmaya devam eden yeni 508 ise, PEUGEOT’nun D Segmenti’ndeki göz alıcı modeli olarak verimlilik ve konfora odaklananlara hitap ediyor.

#2
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Otomotiv pazarını değerlendiren PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Güçlü bir 2023 yılı kapanışı beklerken PEUGEOT Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adete yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakalamış olmanın gururunu yaşıyoruz. İlk 9 ayda PEUGEOT Türkiye olarak rekor müşteri memnuniyeti, rekor pazar payı ve rekor satış performansı ortaya koyduk. Yaşanan onca zorluğa rağmen göz alıcı bir biçimde, sadece kendimize verdiğimiz sözü değil, bayilerimize ve müşterilerimize de verdiğimiz sözleri tuttuk. Bir önceki yıla göre otomotiv pazarının büyüme oranı yüzde 65 iken, PEUGEOT Türkiye olarak yüzde 180’nin üzerinde büyüme yakaladık” dedi. Yeni PEUGEOT modellerinin de etkisiyle hedeflerini revize ettiklerine de değinen Gülin Reyhanoğlu; “2023 başlarken, PEUGEOT olarak SUV lideri olacağız demiştik. SUV liderliğimiz tam gaz devam ediyor. Ticari araçta atağımız devam edecek; İki yerli markanın ardından üçüncü marka olacağız demiştik. Eylül sonu itibariyle iki yerli üretim yapan markanın arkasından üçüncüyüz. Bayilerimizin desteği ve müşterilerimizin güveniyle, koyduğumuz bütün hedeflere üçüncü çeyrek sonu itibariyle ulaşmış durumdayız. Hedefler sadece performans hedefleri değil, yaptırdığımız marka araştırmalarında da markamızın müşterilerimiz tarafından çok pozitif algılandığını görüyoruz. Bu anlamda da marka hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız. PEUGEOT’nun, Türkiye tarihindeki en yüksek satış adetine imza atabilme rekorunu, 2023’ün ilk 9 ay sonunda kırdık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adetin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz” dedi. Yeni modelleri 2008 ve 508 ile ilgili olarak da PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “B-SUV segmentini hemen her ay liderlik koltuğunda tamamladığımız, sadece yeni modele geçiş dönemde birinci olamadığımız ancak yine de podyumda yer aldığımız 2008 modelimizi yenilediğimiz gibi, Eylül 2023’te yine olmamız gereken yere geri döndük. Yeni 2008 ile pekişen ay bazındaki liderliğimizi yıl sonuna kadar sürdürerek, 2023 B-SUV segment liderliğini hedefliyoruz. Markamızın koyduğu tüm hedefleri gerçekleştirmemizde yeni 2008'in çok büyük bir katkısı var. Diğer SUV modellerimiz 3008, 5008 ve 408’in de, segmentlerinde gösterdikleri üstün başarılarla, 2023 yılını PEUGEOT olarak toplam SUV’de lider olarak kapatmayı hedefliyoruz. Mart ayında 5.000 adet hedefle yollara çıkardığımız 408 modelimizin satışları 6.800 adedi aşınca, yıl sonuna hedefimizi 8.500 adede revize ettik. Yeni 508 de D segmentinde piyasaya sunduğumuz ve kendi müşteri kitlesi olan bir modelimiz. Yeni 508’i hem filo tarafında hem de perakende tarafında müşteri kitlesiyle buluşturduk” dedi.

#3
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Türkiye’ye 1.2 PureTech 130 S&S EAT8, 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 ve 156 HP (115 kW)’lik E-2008 versiyonlarıyla gelen yeni 2008, modern yapısıyla verimli yeni elektrikli motoruyla yeni müşterileri çekmeyi amaçlıyor. E-2008 tamamen elektrikli B-SUV segmentinde konumunu pekiştiriyor. Maksimum güç yüzde 15 artışla 100 kW/136 HP’den 115 kW/156 HP’ye çıkarken, batarya kapasitesi 50 kWsa’ten 54 kWsa’e çıkarıldı. Verimliliği iyileştirme çabası, performans artışı ama aynı zamanda menzilin 345 km (WLTP) yerine 406 km’ye ulaşmasını sağlıyor. Yeni PEUGEOT E-2008, tüm şarj çözümlerine uygun standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı sunuyor. Yüzde 20’den yüzde 80’e halka açık şarj hızlı şarj cihazlarında (100 kW) 30 dakikada şarj olabiliyor. Wallbox’da (7,4 kW) tamamen şarj olma süresi ise 7,4 saat. Yeni PEUGEOT E-2008’in bataryası 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak satılıyor. Yeni 2008’in, elektrikli dışında tüm kullanıcı gereksinimlerine cevap veren benzinli ve dizel motor seçenekleri, EAT8 tam otomatik şanzımanla Türkiye’de yollara çıkıyor. PureTech 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 3 silindirli 1,2 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor. BlueHDi 130 EAT8: Stop & Start sistemi ile donatılan 4 silindirli 1,5 litre hacimli motor 130 HP güç üretiyor ve 8 kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile donatılıyor. İspanya’daki Vigo Fabrikası’nda üretilen yeni PEUGEOT 2008, 4,30 m uzunluğa, 1,987 m genişliğe (aynalar dahil), 1,55 m yüksekliğe (Tavan barları dahil) sahipken dingil mesafesi de 2.605 mm. Omuz çizgisine kadar olan bagaj hacmi 434 litre olan yeni 2008, arka koltukların yatırılmasıyla 1.467 litreye kadar yükleme imkânı sağlıyor. PEUGEOT 2008, tanıtıldığı günden bu yana tasarımıyla öne çıkıyor. PEUGEOT tasarım ekibi, SUV statüsünü daha da güçlendirerek sınıfının üstünde bir ifadeye odaklanıyor. Yeni 2008’lerin ön, yan ve arka logolarında yeni bir yazı tipi ve yeni Bazalt Gri renk dikkat çekiyor. E-2008 ise Mavi ve Beyaz renklerde bir “E” logosuna sahip. Arkadaki PEUGEOT yazısı, parlak siyah bagaj şeridi boyunca uzanıyor. 2008, yeni 508 modelinin ardından, yeni PEUGEOT ışık imzasını benimseyen ikinci model oluyor. Bu, yeni 2008’de tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Bu sayede, 2008’in öz güvenli kişiliğini ve sağlam SUV tasarımını vurguluyor. Tüm versiyonlar bu yeni ışık imzasına sahip. GT versiyonlarında, üçlü pençenin çarpıcı etkisi, FULL LED farların aydınlatılmasındaki üç ışık modülü ile daha da vurgulanıyor. Bu yönüyle GT versiyonu diğer versiyonlardan ayrışıyor. Yeni ön cephesiyle 2008, yeni PEUGEOT logosunu da taşıyor; daha geniş, farlarla entegre ve aracın duruşunu güçlendiren özel yatay ızgara tasarımını içeriyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor. PEUGEOT otomobillerinin arkasını karakterize eden simgesel üçlü pençe yeniden yorumlandı. Stop lambaları, otomobilin genişlik algısını güçlendiren ince ve zarif, iç içe yer alan üç yatay çift sıra pençeden oluşuyor. Ayrıca geri vites lambaları ve sinyaller de LED olarak sunuluyor.

#4
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Yeni 2008’in lansman rengi olarak modern Selenyum Gri’nin seçilmiş olması dikkat çeken detayların başında geliyor. Mavimsi gri vurgularla zenginleştirilen yeni Okenit Beyaz ise yeni 2008’in güçlü tasarımını daha da vurguluyor. GT versiyonları, standart olarak siyah çift renkli tavanla sunuluyor. Seçilen gövde renginden bağımsız olarak tüm yeni 2008 versiyonlarında parlak siyah yan aynalar kullanıyor. Yeni 2008; Selenyum Gri, Tekno Gri, Okenit Beyaz, İnci Siyah, Elixir Kırmızı ve Vertigo Mavi olmak üzere 6 gövde rengiyle tercih edilebiliyor. Kabinin kilit unsurlarından biri olan PEUGEOT i-Cockpit®, markanın en güçlü özelliklerinden biri olmayı sürdürüyor. Son 10 yılda 10 milyonun üzerinde satışla PEUGEOT i-Cockpit®, ergonomi, güvenlik ve sürüş keyfini optimize etmek için yeni 2008 ile daha da gelişti. Yeni dijital gösterge paneli göz hizasında, direksiyon simidinin hemen üzerinde ideal bir konuma sahip. Yeni 2008’in ALLURE ve GT versiyonlarındaki 10 inçlik dijital gösterge paneli, GT versiyonlarında 3-Boyutlu olarak donatılıyor. Ekranın rengi, bilgilerin düzeni ve önceliği kişiselleştirilebiliyor. Tüm yeni 2008’lerde 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran standart olarak sunulurken, daha önce ilk iki donanım seviyesinde 7 inç olarak kullanıcılar ile buluşuyordu. Bu yeni HD teknolojili ekran, radyo ve telefon fonksiyonlarına ulaşılmada veya en yeni nesil PEUGEOT i-Connect® bilgi-eğlence sistemini kontrol etmek için kullanılıyor. Ayrıca merkezi ekranın altında işlevlere hızlı erişim için piyano tuşları da yer alıyor. Olayların merkezindeki kompakt direksiyon, PEUGEOT i-Cockpit® mimarisinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor; benzersiz çevikliği ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyonun merkezinde yeni logo ve versiyona bağlı olarak çemberin alt kenarında yeni GT logosu yer alıyor. Multimedya sistemi, telefon gibi kontrol işlevlerini de barındırıyor. Yeni 2008 GT’nin iç mekânı, artık merkezi dokunmatik ekran ile koordineli ve seçilen sürüş moduna uyumlu 8 farklı renkte kişiselleştirilebilen ambiyans aydınlatmasını da sunmaya başlıyor. Yeni 2008 versiyonları, 2022 baharında tanıtılan zarif e-toggle vites tasarımına sahip olmaya devam ediyor.

#5
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

2019 yılının sonunda lanse edilen SUV 2008’den 700.000 adetten fazla üretilirken, araç Avrupa ve Türkiye B-SUV segmenti satışlarında her zaman podyumda yer aldı. 2021’de Avrupa’nın en çok satılan B-SUV’si olarak zirvede yer alan PEUGEOT 2008, Türkiye’de de 2021’de en çok satılan B-SUV oldu. Türkiye’deki toplam SUV 2008 satışları ise 25.000 adedi geride bıraktı. Modelin global başarı performansında, 75.000’den fazla üretilen ve kendi segmentinde elektrikliye geçişin öncüsü olan E-2008 modelinin de payı dikkat çekiyor. PEUGEOT 2008’in 2022’deki satışlarının yüzde 17,4’ünü oluşturan PEUGEOT E-2008, Avrupa’da elektrikli B-SUV satışlarında podyuma çıktı. PEUGEOT 2008 müşterileri, öncelikle zarif, güçlü ve sağlam tasarımdan etkileniyor. Ayrıca yeni 2008, çok yönlü ve dinamik yapısıyla özellikle aktif aileler için uygun bir SUV olarak öne çıkıyor.

#6
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Türkiye’de sedan karoserinde, yeni bir dinamik ve sportif silüet sunan 508, PEUGEOT ürün gamındaki tepe noktasındaki konumunu koruyor. Ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, markanın yeni logosu da ön cepheye farklı bir boyut kazandırıyor. Yeni 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. Yeni 508, iç mekânda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor. Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. Yeni 508’de, ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor. Yeni PEUGEOT logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve silüete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.

#7
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Yandan bakıldığında yeni 508’in canlı ve dinamik görünümünü, ALLURE donanımında 18 inç çapında EPHERRA, GT donanımındaysa 19 inçlik AUGUSTA alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Çift tonlu elmas kesimli alaşım jantların, bijonları tamamen gizleyen, PEUGEOT logolu özel kapaklar sayesinde tasarım bütünlüğü sağlanıyor. Yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri rengiyle daha modern görünüyor. Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı. Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu Bazalt Grisi “PEUGEOT” yazısı ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor. Yeni PEUGEOT 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor.

#8
Foto - Otomobilseverlere müjde! Model atağında durmuyor! Rekor üstüne rekor kırıyor!

Yeni 508’deki PEUGEOT i-Cockpit® daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni PEUGEOT i-Connect® Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. Yeni 508’ler, sürüş keyfi ve konforu açısından PEUGEOT’nun gelmiş olduğu en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Elbette güvenlik ve huzur sağlayan sürüş destek sistemleriyle otomobil tamamlanıyor. Gece Görüşü: Geceleri uzun far menziline girmeden veya görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda sürücünün ideal şekilde tepki verebilmesi için, 'Gece Görüş'ün kızılötesi kamerası 15 ila 200 metre mesafede yaya veya hayvanları tespit ederek sürücüyü uyarıyor. Yarı Otonom Sürüş Seviye 2: Dur Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve Şeritte Kalma Asistanı’ndan oluşan sistem, 0 km/s’den itibaren kullanım özellikleriyle konfor sağlıyor. HD Kameralar: ALLURE’da 2 kamera ile 180 derece, GT donanımında ise 4 kamera ile 360 derecelik görüş desteği ve park yardımı sağlanıyor. Kabin içindeki en güçlü unsurlardan biri olan PEUGEOT i-Cockpit®, 10 yıldır her yeni nesille gelişiyor ve modernleşiyor. Yeni 508 ile birlikte sunulan yeni bilgi-eğlence sistemi PEUGEOT i-Connect® Advanced, ergonomi, kalite, pratiklik ve teknoloji açısından önemli bir gelişme ortaya koyuyor. Kompakt direksiyon, tipik bir PEUGEOT i-Cockpit® özelliği ve benzersiz bir çeviklik ve hareket hassasiyeti sunarak sürüş keyfini 10 kat artırıyor. Direksiyon simidinin ortasında yeni logo yer alıyor. Ayrıca multimedya sistemi (Ses kaynakları, telefon) ile ses seviyesi ve ses kontrolü butonlarını barındırıyor. Direksiyonun hemen üzerinde, göz hizasında yer alan dijital gösterge, 12.3 inçlik bir ekrana sahip. Direksiyon kumandalarıyla değiştirilebilen yeni ekran modlarıyla (TomTom Bağlantılı Navigasyon, Radyo/Medya, Sürüş Yardımcıları Enerji Akışı vb.) dijital ekran tamamen özelleştirilebiliyor ve kişiselleştirilebiliyor. ALLURE ve GT donanım paketlerinde tercih edilebilen yeni PEUGEOT 508’de çok kapsamlı konfor ve güvenlik teknoloji standart olarak sunuluyor.

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