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Otomotiv
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Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

2023-04-09 21:03:12
Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Çoğu otomobil kullanıcısı yayıgın olarak bazı yanlış bilgileri uyguluyor. İşte otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış.

#1
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Artık günümüzde otomobiller o kadar yaygınlaştı ki kullanıcılar park yeri bulmakta dahi zorlanıyor. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde otomobil kullanmak ve onu park edebilecek yer bulmak oldukça zor. Peki bu denli hayatımıza girmiş sürekli kullandığımı otomobillerimizi ne kadar doğru tanıyoruz. Sizin için otomobiller hakkında doğru bilinen 5 yanlışı listeledik. İşte detaylar…

#2
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

1- Motoru ısıtmak için 5 dakika motoru çalıştırın! Eskilerin şoförleri bilirler evin küçüğüne arabanın anahtarıyla birlikte “arabayı çalıştır da motor ısınsın” emri önceden verilirdi. Birçok çocuk bu bahaneyle otopark içinde ileri geri yaparak otomobil kullanmayı öğrenmiştir. Ancak yeni teknoloji ile artık bunlara gerek yok. Dakikalarca otomobilinizi boş yere çalıştırmanız gerekli değil.

#3
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Otomobilinizin kullanım kitapçığına baktığınızda motorunuzun direkt enjeksiyon yöntemi ile çalıştığını göreceksiniz. Motoru ısıtmanın sebebi aracınızın en verimli yanmayı gerçekleştirmesi içindir. Fakat zaten enjeksiyonlu otomobiller bunu direkt olarak sağlamakta. Dakikalarca beklemek yerine aracınızı çalıştırdıktan sonra 20-25 saniye bekleyin ve sürün. Bu bekleme süresiyse yakıtın optimum sıcaklığa gelme süresi için.

#4
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

2- ABS normal frene göre daha kısa mesafede durur! Aslında hayır. Buda bilinen diğer bir yanlıştır. ABS elbette güvenli bir sistem aracınızda sürekli olarak aktif olmasını tavsiye ediyoruz. Fakat sistemin çalışma mantığı tam olarak kısa mesafede durmak için tasarlanmadı. ABS fren yaparken aracınızın kaymasını önleyen bir sistemdir.

#5
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Bir cismin kayarken durması dönerken durmasından daha zordur. ABS kayma anlarında lastiklere giden fren gücünü değiştirerek aracınızın kaymasını önler. Bu kaymayı önlemesi pratik olarak evet fren mesafenizi kısaltır ancak sistemin ilk amacı bundan ziyade fren yaparken kontrolünüzü kaybetmenizi önlemektir.

#6
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

3- Antifriz sadece kışın kullanılır! Bu da halk arasında doğru bilinen bir yanlıştır. Kullanıcılar antifriz tanımından yola çıkarak bu çıkarımı yapmaktadırlar. Antifrizin ilk görevi motor soğutma sıvınızın donmasını önlemektir. Bu görevini Türkiye gibi yılda 4 mevsim yaşayan ülkelerde 3-4 ay sürdürür.

#7
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Ancak bir de 12 ay boyunca sürdürdüğü görevi var. Siz yazın antifrizin boşa durduğunu düşünseniz de o aracınızın tüm sıvı giderlerini paslanmaya karşı korumaktadır. Bu yüzden yılın 12 ayı antifriz kullanın.

#8
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

4- Lastik basıncını düşür daha iyi yol tutar! Bahsi geçen bu madde tamamen şehir efsanesi ve fizik kurallarına aykırıdır. Bu tamamen ölçüm biçim yapılmadan ortaya atılmış bir iddiadır. Sebebini ise şuna yorarlar: lastiğin basıncı düşükse lastik asfalta daha çok oturur araba hem yolu daha fazla tutar hem de daha konforlu olur. Burada yoldan gelen tepki kuvvetleri, viraj içindeki merkezcil kuvvetler vs. her şeye zıt işlemler yapılır ve aracınızın yol dışına savrulması kolaylaşır. Ayrıca yakıttan tasarruf etmezsiniz. Bu tarz hurafelere inanmak yerine aracınızın optimum lastik basıncı değerlerini koruyun. Peki en uygun lastik basıncı değerlerine nereden bakabiliriz?

#9
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Aracınızın depo kapağı içinde yazar. Şoför kapısı içerisindeki etikette yazar. Aracınızın kullanım kitapçığında belirtilir. Bunlardan hiçbirine erişiminiz yoksa markanın internet sitesinde bulabilirsiniz.

#10
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

5- Vites boştayken araç benzin yakmaz! Listemizin son maddesiyse artan benzin ve motorin fiyatları sonrasında tasarrufsever takipçilerimiz için. Vites boştayken araç benzin yakmaz tamamen yanlış bir bilgidir. Vitesi boşa aldığınızda motor stop etmemek için rölanti devrinde çalışmaya devam eder. Bu sırada da yakıt yakar.

#11
Foto - Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

Fakat aracınız vitesteyken ve siz o an gaz vermediğinizde -anlık tüketim tablosuna baktığınızda da göreceksiniz- aracınız yakıt yakmaz. Bu yüzden yokuş inerken aracınız viteste olursa yakıt tasarrufu sağlarsınız.

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