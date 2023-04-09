Otomobiliniz hakkında doğru bildiğiniz 5 yanlış bilgi

4- Lastik basıncını düşür daha iyi yol tutar! Bahsi geçen bu madde tamamen şehir efsanesi ve fizik kurallarına aykırıdır. Bu tamamen ölçüm biçim yapılmadan ortaya atılmış bir iddiadır. Sebebini ise şuna yorarlar: lastiğin basıncı düşükse lastik asfalta daha çok oturur araba hem yolu daha fazla tutar hem de daha konforlu olur. Burada yoldan gelen tepki kuvvetleri, viraj içindeki merkezcil kuvvetler vs. her şeye zıt işlemler yapılır ve aracınızın yol dışına savrulması kolaylaşır. Ayrıca yakıttan tasarruf etmezsiniz. Bu tarz hurafelere inanmak yerine aracınızın optimum lastik basıncı değerlerini koruyun. Peki en uygun lastik basıncı değerlerine nereden bakabiliriz?