2024-01-18 14:24:21 Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti
Elektrikli otomobil piyasasında çok sayıda yeni model yollara çıkmaya hazırlanırken ortaya çıkan rekabet ise markaları indirim yapmaya zorluyor. Bu yönde son adım ise Elom Musk'ın sahip olduğu Tesla'dan geldi. Volkswagen ve BYD indirimlerine cevaben yeni bir fiyat güncellemesine giden marka Çin'de Model 3 ve Model Y'nin fiyatlarını düşürmesinin ardından Avrupa genelinde de Model Y'nin fiyatlarını indirdi.