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Otomotiv
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Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

2024-01-18 14:24:21
Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Elektrikli otomobil piyasasında çok sayıda yeni model yollara çıkmaya hazırlanırken ortaya çıkan rekabet ise markaları indirim yapmaya zorluyor. Bu yönde son adım ise Elom Musk'ın sahip olduğu Tesla'dan geldi. Volkswagen ve BYD indirimlerine cevaben yeni bir fiyat güncellemesine giden marka Çin'de Model 3 ve Model Y'nin fiyatlarını düşürmesinin ardından Avrupa genelinde de Model Y'nin fiyatlarını indirdi.

#1
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Tesla, Almanya'da Model Y Long Range'in fiyatını yüzde 9'luk bir indirimle 5 bin Euro düşürerek 49 bin 990 Euro'ya çekti. Ayrıca Model Y Performance'ın fiyatını da yüzde 8'lik bir indirimle 5 bin Euro düşürerek 55 bin 990 Euro'ya indirdi. Automotive News Europe'a göre otomobil üreticisi, hükümetin elektrikli araç teşviklerini sona erdirmesinin ardından fiyatları düşürme konusunda Volkswagen ve BYD'ye katıldı.

#2
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Ancak BYD'nin yüzde 15'lik sert indirimlerine kıyasla Tesla daha ölçülü bir yaklaşım sergiliyor. Ancak BYD'nin yüzde 15'lik sert indirimlerine kıyasla Tesla daha ölçülü bir yaklaşım sergiliyor. CNBC'nin haberine göre, Fransa'da Tesla Model Y fiyatları yüzde 6,7'ye kadar, Hollanda'da yüzde 7,7'ye kadar ve Norveç'te yüzde 7,1'e kadar düşürüldü.

#3
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Electrek geçen hafta BYD'nin Almanya'daki elektrikli araçlarının fiyatlarını yüzde 15'e varan oranlarda düşürdüğünü ve Atto 3 kompakt SUV'un en büyük indirimleri gördüğünü bildirdi.

#4
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

BYD 2023 yılında Almanya'da sadece 4 bin 140 otomobil sattı, ancak Macaristan'daki fabrikası birkaç yıl içinde üretime başladıktan sonra yüzde 10 pazar payı hedefliyor.

#5
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Volkswagen ise diğer ülkelerin yanı sıra Fransa, Belçika, Almanya ve Norveç'te ID hattında fiyatları düşürüyor. VW, Almanya'da Tesla'yı geride bırakırken, Fransa'daki elektrikli araç satışlarında açık ara farkla geride kaldı.

#6
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Automotive News Europe'un haberine göre, 2023 yılında VW 4 bin 791 adet ID3 satarak toplamda sadece 84'üncü en popüler model ve 13'üncü en çok satan EV oldu. Fransa'da en çok satan elektrikli araç olan Tesla Model Y 37 bin 124 adet sattı.

#7
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

Bu arada Tesla, Avrupa pazarları için Model Y'yi üreten Giga Berlin'deki EV üretiminin çoğunu, Çin'den gelen batarya teslimatlarının Kızıldeniz nakliye krizi nedeniyle gecikmesi nedeniyle 29 Ocak'tan 11 Şubat'a kadar durduruyor. Volvo da sevkıyatını yeniden yönlendirdi ve Belçika'nın Ghent kentindeki fabrikasında gecikmeler olduğunu duyurdu.

#8
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

#9
Foto - Otomobilde indirim savaşları başladı! Çin piyasaya darbe vurunca Tesla da indirime gitti

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