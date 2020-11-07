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Otomobil uçurma yuvarlandı! 2 kişi ağır yaralandı

2020-11-07 14:25:11
Otomobil uçurma yuvarlandı! 2 kişi ağır yaralandı

Aksaray'da bir otomobil uçuruma yuvarlandı.

#1
Foto - Aksaray'da, Ihlara Vadisi'nde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da, Ihlara Vadisi'nde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

#2
Foto - Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi'ni gezmek için gelen Semiha Erkoca'nın kullandığı 06 MPU 88 plakalı otomobil, Kayardı Mahallesi Sokak Başı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Güzelyurt ilçesinde bulunan Ihlara Vadisi'ni gezmek için gelen Semiha Erkoca'nın kullandığı 06 MPU 88 plakalı otomobil, Kayardı Mahallesi Sokak Başı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

#3
Foto - Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

#4
Foto - Otomobilde sıkışan sürücü Erkoca ile Hatice Çelik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü Erkoca ile Hatice Çelik, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

#5
Foto - Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

#6
Foto - Otomobilin uçtuğu uçurum.

Otomobilin uçtuğu uçurum.

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