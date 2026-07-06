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Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde alçak saldırı Son iddia Türkiye’yi salladı: “O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir” İstanbul detayı da var Türkiye'ye 'petrol anlaşmasını lütfen yenileyelim' diye sızlanıyorlardı: ABD ile gidip koşa koşa anlaştılar Diyarbakır’da turistler camilere sığındı! Görüntü herkesi şaşırttı ama gerçek sonradan ortaya çıktı Ve büyük müjde verildi: Karar iptal edildi, milyonlarca emekliye kesilen paraları geri ödenecek “Dünya liderleri bize hayran” Soykırımcı katil utanmaz yalancı Futbola siyaset karıştı: Kırmızı kart cezası ertelendi Devasa konvoy geldi! ABD Başkanı Trump’ın “canavar” araçları Ankara’da görüntülendi Türkiye'nin istemediği gemiyi havada kapan ülkeye bakın: 'Pes' dedirttiler
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Son iddia Türkiye’yi salladı: "O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir" İstanbul detayı da var

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Son iddia Türkiye’yi salladı: “O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir” İstanbul detayı da var

Gazeteci Sinan Burhan tarih vererek İstanbul'daki iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğini ifade etti.

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Foto - Son iddia Türkiye’yi salladı: "O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir" İstanbul detayı da var

CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz artarak devam ediyor. tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, önemli kulis bilgileri aktardı.

#2
Foto - Son iddia Türkiye’yi salladı: "O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir" İstanbul detayı da var

Burhan İstanbul'daki iki ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçebileceğini söyledi. Sinan Burhan, “İstanbul belediyelerinden AK Parti’ye geçme olasılığı olanlar var. Ben ismini vermeyeyim ama temmuz ayı bitmeden 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçebilir. 2 ilçe belediye başkanı geçebilir.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Son iddia Türkiye’yi salladı: "O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir" İstanbul detayı da var

CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’ye geçen belediye başkanları arasında yer almıştı.

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