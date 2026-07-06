Son iddia Türkiye’yi salladı: “O tarihte iki belediye daha AK Parti’ye geçebilir” İstanbul detayı da var
Gazeteci Sinan Burhan tarih vererek İstanbul'daki iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğini ifade etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Sinan Burhan tarih vererek İstanbul'daki iki belediyenin daha AK Parti'ye geçebileceğini ifade etti.
CHP'de mutlak butlan kararıyla başlayan kriz artarak devam ediyor. tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş’ın sunduğu Eşit Ağırlık programında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, önemli kulis bilgileri aktardı.
Burhan İstanbul'daki iki ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçebileceğini söyledi. Sinan Burhan, “İstanbul belediyelerinden AK Parti’ye geçme olasılığı olanlar var. Ben ismini vermeyeyim ama temmuz ayı bitmeden 2 belediye başkanı AK Parti’ye geçebilir. 2 ilçe belediye başkanı geçebilir.” ifadelerini kullandı.
CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AK Parti’ye geçen belediye başkanları arasında yer almıştı.
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