  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
5
Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

2021-11-07 09:08:48
Otomobil köprüden dereye uçtu: 2 yaralı

Erzincan’da yaklaşık 3 metre yükseklikteki köprüden dereye uçan otomobildeki karı koca yaralandı.

#1
Foto - Araçta sıkışan yaralı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Araçta sıkışan yaralı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

#2
Foto - Kaza, gece saatlerinde Çağlayan - Tatlısu Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demir idaresindeki 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak köprüden aşağı dereye uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, gece saatlerinde Çağlayan - Tatlısu Köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Süleyman Demir idaresindeki 67 AAE 303 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak köprüden aşağı dereye uçtu. İhbar üzerine kaza mahalline AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Araçta sıkışan sürücü Süleyman Demir ve eşi Gülnaz Demir, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.

Araçta sıkışan sürücü Süleyman Demir ve eşi Gülnaz Demir, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa konuldu.

#4
Foto - Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık
Dünya

ABD'den gerilimi tırmandıracak adım: O ismi tutukladık

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli bir ismi casusluk yaptığı gerekçesiyle tutukladıklarını duyurdu.
İHH, Suriye’de günde 300 bin ekmek dağıtıyor
Aktüel

İHH, Suriye’de günde 300 bin ekmek dağıtıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine günde 300 bin ekmek ulaştırıyor. Vakfın Suriye Çalışmal..
Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor...
Dünya

Önce efeleniyordu, şimdi yan çiziyor... "Yanlış anlaşıldık"

Dağlık Karabağ zaferi sonrası İran'dan Azerbaycan'a tehditler gelmişti. Azerbaycan'ın dik duruşunun ardından İran yan çizmeye başladı. İran ..
Terör örgütü propagandasının ardından açığa alınmıştı! Araştırma görevlisine soğuk duş
Gündem

Terör örgütü propagandasının ardından açığa alınmıştı! Araştırma görevlisine soğuk duş

Elazığ'da terör örgütü propagandası yaptığı için gözaltına alınan araştırma görevlisi tutuklandı.

Merve Boluğur'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Pişmanım'
Gündem

Merve Boluğur'dan yıllar sonra gelen itiraf! 'Pişmanım'

Hayatının bir döneminde seküler yaşamın köpüklü büyüsüne kapılarak çok sayıda estetik operasyonu geçiren ve kendini makyaja boğan oyuncu Mer..
Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!
Gündem

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık'tan Zafer Şahin'e pusu!

Sosyal medya şovmeni Arif Kocabıyık, Ankara Havalimanı'nda karşıladığı Gazeteci Zafer Şahin'in yolunu kesti. Sakinliğini koruyan Şahin, CHP'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay