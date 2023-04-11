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Türkiye
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Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

2023-04-11 14:01:06
Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra adeta ok gibi saplandı.

#1
Foto - Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

#2
Foto - Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

D-140 kara yolunun Balbalı Mahallesi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, A.B.Ş. idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yapan 41 ANA 595 plakalı tır ile çarpıştı.

#3
Foto - Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ve yolcu E.G.Ş. ile U.A.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

#5
Foto - Otomobil, kavşakta dönüş yapan tıra ok gibi saplandı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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