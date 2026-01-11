  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Otomobil devinden kampanya: Sevilen modelde indirim yapıldı!
Otomobil devinden kampanya: Sevilen modelde indirim yapıldı!

Hyundai, Türkiye yoğun ilgi gören firmalardan olan Hyundai, tüm Tucson versiyonlarda indirim yaptı. Detaylar haberimizde...

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen çoğu kişi; Renault, Hyundai, Fiat, Dacia ve Chery dahil olmak üzere birçok farklı otomotiv şirketinin sunduğu kampanyaya göz gezdiriyor. Hem fiyat hem de performans araştırması yapıyor. Bunun sonucunda bütçesine en uygun ve en iyi performans sağlayan aracı tercih etmeye çalışıyor.

Hyundai otomotiv şirketinin 2026 Ocak ayı kampanyalarına göz gezdirildiğinde ise, tüm Tucson versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, Hyundai gemileri yaktı bile dedirtebiliyor. Peki, Tucson araçtaki kampanyanın detayları neler?

HYUNDAI İNDİRİMİ DUYURDU Hyundai otomotiv şirketi, tüm Tucson versiyonlarında indirim olduğunu açıkladı. Buna göre en yüksek indirim, 198.000 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT versiyon benzinli araçta bulunuyor. En düşük indirim ise, 37.000 TL ile Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT versiyon benzinli araçta.

HYUNDAI TUCSON ARAÇ FİYAT LİSTESİ Hyundai otomotiv şirketinin Tucson araçta indirim sunması pek çok otomobil tutkunun dikkatini çekti. Aşağıda Tucson aracın 10 Ocak 2026 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 2.582.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 2.384.000 TL. İndirim: 198.000 TL. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 2.711.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 2.674.000 TL. İndirim: 37.000 TL. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 2.844.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 2.759.000 TL. İndirim: 85.000 TL.

Versiyonu: 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 3.141.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 2.998.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 3.164.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 3.021.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Versiyonu: 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyat: 3.471.000 TL. Kampanyalı Fiyat: 3.321.000 TL. İndirim: 150.000 TL./ kaynak: akşam

