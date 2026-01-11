Otomobil devinden kampanya: Sevilen modelde indirim yapıldı!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen çoğu kişi; Renault, Hyundai, Fiat, Dacia ve Chery dahil olmak üzere birçok farklı otomotiv şirketinin sunduğu kampanyaya göz gezdiriyor. Hem fiyat hem de performans araştırması yapıyor. Bunun sonucunda bütçesine en uygun ve en iyi performans sağlayan aracı tercih etmeye çalışıyor.