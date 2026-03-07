Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak dedi ve fitili ateşledi...
Katil Trump yine İran'a saldırı mesajı yayınlayıp tüm dünyayı tedirgin etmeye devam etti.
Katil Trump yine İran'a saldırı mesajı yayınlayıp tüm dünyayı tedirgin etmeye devam etti.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 8. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama daha geldi. Trump "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak! İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya" dedi.
ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşın sekizinci gününde ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir açıklamada bulundu.
Trump, yaptığı değerlendirmede İran'a karşı sert bir askeri operasyon gerçekleştirileceğini belirtti.Trump açıklamasında, "Bugün İran çok sert bir şekilde vurulacak" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca İran'ın tutumuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İran'ın "kötü davranışları" nedeniyle bazı bölgelerin ve insan gruplarının hedef haline gelebileceğini söyledi.ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bölgeler ve insan grupları, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle karşı karşıya.
Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin daha da tırmanabileceği yorumlarına yol açtı. Orta Doğu'da çatışmaların sekizinci gününde taraflar karşılıklı saldırılar düzenlerken, bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor.Uzmanlar, savaşın genişlemesi halinde bölgedeki çatışmaların daha büyük bir krize dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23