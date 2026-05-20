Türkiye’den dünyayı sarsacak “üç boyutlu derinlik” doktrini! Görünmez dijital katmanda yeni savaş başladı
Milli İstihbarat Akademisi tarafından yayımlanan 'Askeri ve Jeopolitik Perspektiften ABD/İsrail-İran Savaşı ve Türkiye' başlıklı raporda, ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın modern harp anlayışını köklü şekilde dönüştürdüğü belirtildi. Raporda, “geçilemez hava savunma şemsiyesi” anlayışının sürdürülebilir olmadığı değerlendirilirken, Türkiye açısından hava ve füze savunması, elektromanyetik spektrum hakimiyeti, stratejik altyapı güvenliği ve dağıtık komuta-kontrol mimarileri gibi alanlarda yeni nesil savunma yaklaşımının gerekliliğine vurgu yapıldı.