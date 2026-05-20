Türkiye’den dünyayı sarsacak “üç boyutlu derinlik” doktrini! Görünmez dijital katmanda yeni savaş başladı

Milli İstihbarat Akademisi'nin yayımladığı "Askeri ve Jeopolitik Perspektiften ABD/İsrail-İran Savaşı ve Türkiye" başlıklı raporda, 28 Şubat tarihinde başlayan ve yaklaşık 40 gün sürdükten sonra varılan ateşkes ile ara verilen ABD/İsrail-İran savaşının askeri doktrinlerden enerji güvenliğine, elektronik harpten bilişsel savaşa kadar birçok alanda yeni bir dönemin habercisi olduğu ifade edildi. Raporda savaşın yalnızca askeri değil, yapay zeka destekli sistemler, kritik altyapı güvenliği, toplumsal dayanıklılık ve diplomatik dengeler açısından da çok boyutlu sonuçlar doğurduğu belirtildi.