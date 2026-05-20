Yeniakit Publisher
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı: Türkiye ilk 10'da devleri geride bıraktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kanada merkezli araştırma kuruluşu Visual Capitalist, farklı askeri ve operasyonel kriterleri baz alarak hazırladığı 2026 yılı "dünyanın en güçlü hava kuvvetleri" listesini kamuoyuna açıkladı. Küresel askeri dengelerin yeniden şekillendiği bu dönemde yayınlanan prestijli listede Türk Hava Kuvvetleri, sergilediği üstün operasyonel kabiliyet ve caydırıcılık gücüyle dünyanın en elit ordularını geride bırakarak 8'inci sıraya yerleşti. Yerli ve milli savunma sanayii hamleleriyle göklerdeki gücünü pekiştiren Türkiye, bu başarıyla küresel ligdeki sarsılmaz konumunu bir kez daha tescilledi.

Kanada merkezli Visual Capitalist'in çeşitli kriterlere yönelik hazırladığı 2026 yılının 'dünyanın en güçlü hava kuvvetleri' listesi yayımladı. İşte ilk 10'a giren ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması... Kanada merkezli Visual Capitalist’in farklı kriterleri baz alarak hazırladığı 2026 “dünyanın en güçlü hava kuvvetleri” listesi kamuoyuna açıklandı. İlk 10'a giren ülkeler dikkat çekerken, Türkiye’nin sıralamadaki konumu da merak konusu oldu. 1- ABD

2- RUSYA

3- ÇİN

4- HİNDİSTAN

5- GÜNEY KORE

6- JAPONYA

7- PAKİSTAN

8- TÜRKİYE

9- MISIR

10- FRANSA

Yorumlar

TATAR RAMAZAN

bu tablo ... niyemi dünyada havada karada denizde bir güç varsa oda türktür.
