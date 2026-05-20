Spor
6
Yeniakit Publisher
Süper Lig devinde deprem! Sergen Yalçın 250 milyonu Fenerbahçe için mi bıraktı?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Süper Lig devinde deprem! Sergen Yalçın 250 milyonu Fenerbahçe için mi bıraktı?

Transfer sezonu ile beraber 'avcılar kahvesi' için 'serbest atış' poligonu da açıldı... Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi bir başkan adayının, Sergen Yalçın ile gizlice masaya oturduğu ve 'Seni çok beğeniyorum, yeni dönemde kesinlikle seninle çalışmak istiyorum' diyerek kendisine açık çek verdiği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli cepheden gelen bu teklif sonrasında gözünü karartan Yalçın'ın, köprüleri atarak 250 milyon TL'lik tazminatı Beşiktaş'a bırakıp istifasını sunduğu iddia edildi.

Süper Lig'de transfer perdesi açılır açılmaz dedikodular alev aldı... transfer söylentileri yağmur gibi yağmaya başladı! Ancak hiçbiri, Türk futbolunun gündemine bomba gibi düşen bu iddia kadar büyük ses getiremez: Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin başkan adayından aldığı teklif sonrası Beşiktaş'la gemileri yaktı! 250 milyon TL gibi bir rakamı bırakıp istifasını verdi.

Dedikodulara göre, hareketli günler geçiren Fenerbahçe’de başkan adaylarından birisi, Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Yalçın’a, "seni çok beğeniyorum, yeni dönemde kesinlikle seninle çalışmak istiyorum" diyerek açık çek verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe cephesinden gelen bu elit teklif ve kurulan büyük vizyon sonrası Sergen Yalçın’ın duraksamadığı ve radikal bir hamleyle istifa kararı aldığı ileri sürüldü.

Gündemi sarsan iddiaların boyutu bununla da sınırlı değil... Sergen Yalçın’ın, söz konusu başkan adayıyla yaptığı bu kritik zirvenin hemen ardından adeta Fenerbahçe'nin hocasıymış gibi kolları sıvadığı belirtiliyor. Fotospor'a göre; Öyle ki, tecrübeli teknik adamın yeni sezon planlaması dahilinde hazırladığı geniş transfer listesini bile o başkan adayına doğrudan ilettiği dedikodular arasında.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe forması da giyen Sergen Yalçın'ın sarı-lacivertli ekibin başında teknik direktör olmayı istediği her daim konuşuldu... hatta Ali Koç'un, Tedesco'dan önce Sergen'i takımın başına getirmek istediği bile iddia edildi. Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe ile ilgili sözleri ise hala kulaklarda: - Fenerbahçe forması şampiyon olur ya! Bırak kadroyu madroyu. Forması olur! O sene bir şekilde bir yerden tutturur ve şampiyon olur.

