Süper Lig devinde deprem! Sergen Yalçın 250 milyonu Fenerbahçe için mi bıraktı?
Transfer sezonu ile beraber 'avcılar kahvesi' için 'serbest atış' poligonu da açıldı... Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi bir başkan adayının, Sergen Yalçın ile gizlice masaya oturduğu ve 'Seni çok beğeniyorum, yeni dönemde kesinlikle seninle çalışmak istiyorum' diyerek kendisine açık çek verdiği ileri sürüldü. Sarı-lacivertli cepheden gelen bu teklif sonrasında gözünü karartan Yalçın'ın, köprüleri atarak 250 milyon TL'lik tazminatı Beşiktaş'a bırakıp istifasını sunduğu iddia edildi.