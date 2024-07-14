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Aktüel
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Otomobil dereye uçtu

2024-07-14 09:30:36
Otomobil dereye uçtu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra dereye uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

#1
Foto - Otomobil dereye uçtu

Kaza, gece saat 02.30 sıralarında Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi Kartepe istikametinde meydana geldi. A.K. (19) idaresindeki 41 ADA 437 plakalı Honda marka otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra savrularak Kumla Deresi'ne uçtu.

#2
Foto - Otomobil dereye uçtu

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Otomobil dereye uçtu

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırılan A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil ise henüz dereden çıkarılmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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