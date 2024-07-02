Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

MG modellerinde 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak fiyatlar da açıklandı. Buna göre 8 Temmuz’dan itibaren; Comfort donanımlı ve otomatik şanzımanlı benzinli ZS modeli 1.349.000 TL’den, Comfort donanımlı HS 1.690.000 TL’den, 0 elektrikli MG4’ün Comfort donanımlı versiyonu 1.349.000 TL’den ve yine elektrikli ZS EV modeli 1.690.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. MG, çok özel satın alım koşullarıyla yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenleri showroomlarına davet ediyor.