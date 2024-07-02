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Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

2024-07-02 12:00:45
Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle kullanıcılar ile buluşan MG, 7 Temmuz’a kadar geçerli benzersiz satış koşullarını devreye aldı. Bu kapsamda marka, ek yüzde 40 vergilendirmenin yürürlüğe gireceği 8 Temmuz öncesinde HS, ZS, 0 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerinde çok avantajlı fiyatları ve 300.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi olanaklarını duyurdu.

#1
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İngiliz otomobil markası MG, ek yüzde 40 vergilendirmenin yürürlüğe gireceği 8 Temmuz öncesinde benzinli ZS ve HS ile 0 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerinde, birbirinden avantajlı fiyat ve kredi imkanlarını duyurdu.

#2
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Bu kapsamda özgün tasarımı, yüksek donanımları ve geniş yaşam alanıyla yüksek konfor sunan MG ZS modelinde; 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. İddialı modelin otomatik vitesli Comfort donanımına kısa bir süre için 1.149.000 TL, Luxury Plus donanımına ise 1.249.000 TL fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

#3
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Euro NCAP’ten 5 yıldız ile güvenliğini kanıtlamış, C SUV segmentinin önde gelen premium modeli MG HS modeli için ise marka çok avantajlı fiyatların yanı sıra 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağını devreye aldı. Stoklarla sınırlı HS modelinin zengin donanımı ile fark oluşturan Luxury versiyonu için 7 Temmuz’a kadar geçerli fiyat 1.549.000 TL olarak belirlendi.

#4
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Türkiye’de “Elektrikli Hayata Geçiş Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı” mottosuyla 2021 yılından beri kullanıcıları elektrikli hayata geçişe teşvik edici yenilikleri ile dikkat çeken MG, 0 elektrikli modellerinde de avantajlı satış koşullarını devreye aldı.

#5
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Şehir içi kullanımlarda 577 km’ye varan menzili ile dikkat çeken 0 elektrikli MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları kısa süre için geçerli avantajlı fiyatlara ek; 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajı ile tercih edilebiliyor.

#6
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Zorlu Euro NCAP testlerinden 5 yıldız kazanan MG4 Electric modelinde, 7 Temmuz’a kadar geçerli özel fiyatlar Comfort donanımlı versiyonda 1.159.000 TL, Luxury donanımlı versiyonda ise 1.409.000 TL olarak belirlendi.

#7
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

Geniş iç hacmi ve güçlü donanım özellikleriyle C segmentinde fark oluşturan 0 elektrikli ZS EV modeli için ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. ZS EV Luxury satın almak isteyen kullanıcılar, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanından faydalanarak iddialı modele 1.599.000 TL’ye sahip olabiliyor. Şehir içi kullanımlarda 591 km’ye ulaşan menzili ile MG ZS EV Luxury, yüksek konfor sunarken uzun yolculuklar için de ideal bir yol arkadaşı oluyor.

#8
Foto - Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!

MG modellerinde 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak fiyatlar da açıklandı. Buna göre 8 Temmuz’dan itibaren; Comfort donanımlı ve otomatik şanzımanlı benzinli ZS modeli 1.349.000 TL’den, Comfort donanımlı HS 1.690.000 TL’den, 0 elektrikli MG4’ün Comfort donanımlı versiyonu 1.349.000 TL’den ve yine elektrikli ZS EV modeli 1.690.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. MG, çok özel satın alım koşullarıyla yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenleri showroomlarına davet ediyor.

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