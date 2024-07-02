2024-07-02 12:00:45 Otomobil alacaklara son çağrı! MG modellerinde 8 Temmuz öncesi kaçırılmayacak fırsatlar! 300 bin TL’ye faizsiz kredi imkanı!
Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle kullanıcılar ile buluşan MG, 7 Temmuz’a kadar geçerli benzersiz satış koşullarını devreye aldı. Bu kapsamda marka, ek yüzde 40 vergilendirmenin yürürlüğe gireceği 8 Temmuz öncesinde HS, ZS, 0 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerinde çok avantajlı fiyatları ve 300.000 TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi olanaklarını duyurdu.