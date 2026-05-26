CHP’de mutlak butlana itirazıyla şaşırtmıştı! Herkesi ters köşe yapan MHP’li Feti Yıldız’dan çok konuşulacak bir hamle daha
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında mahkemenin verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararına yönelik yasal itirazlar barındıran eleştirel sosyal medya paylaşımını aniden sildi. Siyasi kulislerde büyük yankı uyandıran bu hamlenin hemen ardından yeni bir açıklama yayımlayan Yıldız, somut hukuki tartışmalara girmeden partisinin felsefi adalet misyonuna vurgu yaptı. MHP'yi adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyenlerin buluşma merkezi olarak tanımlayan Yıldız'ın ilk paylaşımındaki kanun maddelerini silmesi, güncel polemiklerden uzaklaşma stratejisi olarak yorumlandı.