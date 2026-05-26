Siyaset
CHP’de mutlak butlana itirazıyla şaşırtmıştı! Herkesi ters köşe yapan MHP’li Feti Yıldız’dan çok konuşulacak bir hamle daha
CHP’de mutlak butlana itirazıyla şaşırtmıştı! Herkesi ters köşe yapan MHP’li Feti Yıldız’dan çok konuşulacak bir hamle daha

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında mahkemenin verdiği tartışmalı "mutlak butlan" kararına yönelik yasal itirazlar barındıran eleştirel sosyal medya paylaşımını aniden sildi. Siyasi kulislerde büyük yankı uyandıran bu hamlenin hemen ardından yeni bir açıklama yayımlayan Yıldız, somut hukuki tartışmalara girmeden partisinin felsefi adalet misyonuna vurgu yaptı. MHP'yi adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyenlerin buluşma merkezi olarak tanımlayan Yıldız'ın ilk paylaşımındaki kanun maddelerini silmesi, güncel polemiklerden uzaklaşma stratejisi olarak yorumlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP hakkında verilen mutlak butlan kararına yönelik eleştirel paylaşımını silmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda somut hukuki tartışmalara değinmeyerek, partisinin adalet anlayışına ve misyonuna vurgu yaptı.

Yıldız mesajında, MHP’nin adaleti yeryüzüne hakim kılmak ve bu ideali Türk milletinin öncülüğünde gerçekleştirmek isteyenlerin buluşma noktası olduğunu belirtti. Siyasi kulislerde, Yıldız’ın ilk paylaşımını silerek bu tarz felsefi bir açıklama yapması, güncel polemiklerden uzaklaşma stratejisi olarak yorumlandı.

Yıldız şunları söyledi: "Milliyetçi Hareket Partisi, olağanüstü bir tecrübenin, milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir. Binlerce yıllık tarihi-kültürel bir mirasa, 200 yıllık düşünsel bir geçmişe, 57 yıllık yiğit bir mücadele geleneğine sahiptir. İnsanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak mimarını da Türk Milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir."

Yıldız, mutlak butlan kararına itiraz ettiği paylaşımında, şu ifadeleri kullanmıştı: "2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

Vay vay

Doğruları yazmıştı..

Zamanı Gelmiş

Devlet Bahçeli'nin böyle adamlarla işi uzatacağını sanmıyorum, sanıyorum çok fazla rahatlık birilerine yaramıyor. Araştırmadan, incelemeden MHP'yi sıkıntıya sokacak sözler sarf edenleri D.Bahçeli istirahate çeker..
