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Otomotiv
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Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

2024-08-06 19:52:43
Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Citroen otomobil alacaklar için ağustos ayına özel bir kampanya başlattı. İşte merak edilen o kampanyanın detayları...

#1
Foto - Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Citroën, çok yönlü ve üstün konfora sahip modellerini ağustos ayında da birbirinden özel kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunuyor. Kampanya kapsamında, kendi segmentlerinde fark yaratan üstün donanımlarıyla Citroën C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ağustos ayında iki farklı cazip finansman teklifi sunuluyor.

#2
Foto - Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Hem Citroën C4 hem de C4 X için 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânının yanı sıra 120 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı da Citroën sahibi olmak isteyenleri hayalindeki Citroën modeline bir adım daha yaklaştırıyor. Ağustos ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde sunuluyor.

#3
Foto - Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Bu kapsamda Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli cazip kredi imkanından yararlanabiliyor. SUV segmentinde rakiplerinden üstün konfor özellikleriyle ayrılan Shine Bold ve E-Series donanımına sahip Citroën C5 Aircross modelinde 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanından faydalanılabiliyor. Citroën’in, konfor özelliklerinin yanı sıra üstün teknolojisiyle de fark yaratan ve yenilenen hafif ticari araç modelleri Berlingo Kombi ve Berlingo Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajıyla dikkat çekiyor.

#4
Foto - Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Citroën’in hayata konfor ve renk katan otomobilleri, ağustos ayındaki çok cazip finansman kampanyalarıyla, yeni bir binek veya hafif ticari araç satın almak isteyen sürücüleri bekliyor. Kendi segmentlerinde fark yaratan üstün donanımlarıyla Citroën C4 ve kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde ağustos ayında iki farklı cazip finansman teklifi sunuluyor. Hem Citroën C4 hem de C4 X için 200 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânının yanı sıra 120 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı da Citroën sahibi olmak isteyenleri hayalindeki modele bir adım daha yaklaştırıyor. Citroën’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımına sahip versiyonlarında 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

#5
Foto - Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Citroën’in tasarım, pratiklik ve modülerliğin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan ve konfor özellikleriyle sürüş deneyimini bir üst seviyeye çıkartan yeni Berlingo Kombi modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan ve modüler tasarımıyla dikkat çeken Citroën yeni Berlingo Van, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ağustos ayında çok daha ulaşılabilir oluyor. Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan yeni Jumper modelini ise 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Ağustos ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli cazip kredi teklifinin yanı sıra 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanından da yararlanabiliyor.

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