Otomobil alacaklara büyük müjde! Citroen’den ağustos ayına özel faizsiz kampanya

Citroën’in tasarım, pratiklik ve modülerliğin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan ve konfor özellikleriyle sürüş deneyimini bir üst seviyeye çıkartan yeni Berlingo Kombi modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan ve modüler tasarımıyla dikkat çeken Citroën yeni Berlingo Van, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ağustos ayında çok daha ulaşılabilir oluyor. Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan yeni Jumper modelini ise 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor. Ağustos ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroën modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 ve ë-C4 X satın almak isteyenler, 200 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli cazip kredi teklifinin yanı sıra 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanından da yararlanabiliyor.