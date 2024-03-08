2024-03-08 22:43:37 Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı
Mart ayında sıfır araçlara zam geldi, 2. el piyasası canlandı. Galeri esnafı yeni zamların yolda olduğunu belirtiyor.
Mart ayında sıfır araçlara zam geldi, 2. el piyasası canlandı. Galeri esnafı yeni zamların yolda olduğunu belirtiyor.
Otomobil satışları tarihi bir rekora ulaştı. Şubat ayında 106 bin araç satışı gerçekleşti. Otomobile yeni bir zam da önümüzdeki aylarda bekleniyor.
Mart ayında zam yapıldı
Sıfır otomobile mart ayında yüzde 5 zam gelince tüketici rotayı 2. ele çevirdi. Parasının değeri düşmemesi için de otomobil aldıklarını söyleyen bazı vatandaşlar "Sıfır alamadık 2. ele yöneldik" dedi. Otomobil fiyatları mart ayının gelmesiyle güncellendi. Yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 7 oranında markalar fiyatlara zam yaptı.
İkinci elde hangi araçlar tercih edildi?
İkinci el piyasasında en çok fiyatı 1 milyon liranın altında olan araçlar tercih ediliyor. 500 bin ile 1 milyon arasındaki araçların hızlı satıldığı belirtiliyor.
Galeri esnafı, elindeki 2019 model bir aracın fiyatının 4 milyon lira olduğunu ve bu aracın 2 aydır galerinin önünde beklediğini söyledi. 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda bir hareket olmadığı ve çok zor satıldığı belirtiliyor. 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Fiyatların da Nisan'da yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.
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