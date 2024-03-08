Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Galeri esnafı, elindeki 2019 model bir aracın fiyatının 4 milyon lira olduğunu ve bu aracın 2 aydır galerinin önünde beklediğini söyledi. 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda bir hareket olmadığı ve çok zor satıldığı belirtiliyor. 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Fiyatların da Nisan'da yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.