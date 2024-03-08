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Otomotiv
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Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

2024-03-08 22:43:37
Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Mart ayında sıfır araçlara zam geldi, 2. el piyasası canlandı. Galeri esnafı yeni zamların yolda olduğunu belirtiyor.

#1
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Otomobil satışları tarihi bir rekora ulaştı. Şubat ayında 106 bin araç satışı gerçekleşti. Otomobile yeni bir zam da önümüzdeki aylarda bekleniyor.

#2
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Mart ayında zam yapıldı

#3
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Sıfır otomobile mart ayında yüzde 5 zam gelince tüketici rotayı 2. ele çevirdi. Parasının değeri düşmemesi için de otomobil aldıklarını söyleyen bazı vatandaşlar "Sıfır alamadık 2. ele yöneldik" dedi. Otomobil fiyatları mart ayının gelmesiyle güncellendi. Yüzde 3, yüzde 5 ve yüzde 7 oranında markalar fiyatlara zam yaptı.

#4
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

İkinci elde hangi araçlar tercih edildi?

#5
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

İkinci el piyasasında en çok fiyatı 1 milyon liranın altında olan araçlar tercih ediliyor. 500 bin ile 1 milyon arasındaki araçların hızlı satıldığı belirtiliyor.

#6
Foto - Otomobil alacaklar için uyarı yapıldı

Galeri esnafı, elindeki 2019 model bir aracın fiyatının 4 milyon lira olduğunu ve bu aracın 2 aydır galerinin önünde beklediğini söyledi. 1 milyon liranın üzerindeki araçlarda bir hareket olmadığı ve çok zor satıldığı belirtiliyor. 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı. Fiyatların da Nisan'da yüzde 10-12 oranında artacağı belirtiliyor.

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