  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
3
Otomobil ağaca çarptı! 4 kişi yaralandı

2024-09-08 08:59:22
Otomobil ağaca çarptı! 4 kişi yaralandı

Elazığ’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Otomobil ağaca çarptı! 4 kişi yaralandı

Kaza, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 44 ADP 991 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydanda bulunan ağaca çarptı.

#2
Foto - Otomobil ağaca çarptı! 4 kişi yaralandı

Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! "İmam Hatipliler…"
Siyaset

Ümit Özdağ’dan şaşırtan itiraf! “İmam Hatipliler…”

Mülteciler üzerinden ülkede fitne tohumları ekmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan İmam Hatiplilerle ilgili şaşırtan bir ..
Japonya'da tepki çeken uygulama! Görenler şaştı kaldı: Üstsüz sağlık kontrolü
Aktüel

Japonya'da tepki çeken uygulama! Görenler şaştı kaldı: Üstsüz sağlık kontrolü

Japonya'da ortaokul öğrencilerine uygulanan üstsüz sağlık kontrolleri ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Veliler ve hak savunucuları, bu uy..
Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’
Sosyal Medya

Almanya’da yaşayan Türk başından geçenleri anlattı ‘Bir daha Türkiye’ye laf edersem…’

Almanya’da yaşayan bir Türk vatandaşı, Hamburg’da yaşadığı sağlık tecrübesini şaşkınlıkla paylaştı. İki ay önce şiddetli böbrek ağrısı neden..
İki ülke: BAE ile Ürdün, Akabe Demiryolu Projesinde işbirliği yapacak
Dünya

İki ülke: BAE ile Ürdün, Akabe Demiryolu Projesinde işbirliği yapacak

Türkiye ağustos ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne 767,6 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, Birleşik Arap Emirlikleri harekete ge..
AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı
Siyaset

AK Parti’den CHP’ye ‘Erken seçim’ yanıtı

Türkiye'de günlerdir tartışılan erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik noktayı koydu.

Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki
Dünya

Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Katz, ülkemizdeki..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23