Otomatik şanzımanı bitiren 6 büyük hata
Son yıllarda popüler hale gelen otomatik şanzımanlı araçları kullanmadan önce bilmeniz gereken bazı detaylar var.
Otomatik vitesli araçlarda hatalı kullanım alışkanlıkları, şanzıman sisteminde geri dönülemez hasarlara yol açıyor. Uzmanlar, tam durmadan vites değiştirmekten kaçınılması ve park sırasında yükün şanzıman yerine el frenine bindirilmesi gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca, yokuş aşağı vitesi boşa almak ve periyodik yağ değişimlerini aksatmak iç mekanizmadaki aşınmayı hızlandırıyor. Sürüş güvenliği ve mekanik sağlığı korumak adına, sarsıntısız ve bilinçli kullanımın ekonomik ömrü doğrudan etkilediği ifade ediliyor.
OTOMATİK ŞANZIMANI ÖLDÜREN 6 HATA 1. Tam Durmadan Vites Değiştirmek En sık yapılan hatadır. Araç henüz çok düşük hızda da olsa hareket halindeyken D'den R'ye veya R'den D'ye geçmek, şanzıman içindeki dişlilere ve kavrama sistemine ani yük bindirir. Bu alışkanlık vites geçişlerinde vuruntuya ve dişli kırılmalarına neden olur.
2. "P" Konumunu El Freni Niyetine Kullanmak Aracı durdurduğunuzda yükü şanzımana bindirmek büyük bir hatadır. Eğer önce P (Park) konumuna alıp sonra el frenini çekerseniz, aracın tüm ağırlığı şanzıman içindeki "park kilidi" denilen küçük bir pime biner. Doğru sıralama: Durun -> Vitesi N’ye alın -> El frenini çekin -> Ayağınızı frenden çekip yükün el frenine binmesini sağlayın -> Vitesi P’ye alın.
3. Işıklarda Vitesi Sürekli "N"ye Almak Eski bir alışkanlık olan "boşa alma" durumu modern otomatik viteslerde gerekli değildir. Sürekli N ve D arasında geçiş yapmak, şanzıman içindeki valfleri ve kavramayı gereksiz yere yorar. Eğer duraklama 1-2 dakikadan uzun sürmeyecekse vitesi D'de tutmak daha sağlıklıdır.
4. Şanzıman Yağını ve Filtresini Değiştirmemek Birçok üretici "ömürlük yağ" dese de şanzıman yağı zamanla özelliğini yitirir ve içinde metal çapakları birikir. Kirli yağ, vites geçişlerini yöneten beyin hidrolik ünite kanallarını tıkayarak şanzımanın çalışmaz hale gelmesine neden olur. Genellikle 60.000 - 80.000 km aralığında değişim önerilir.
5. Yokuş Aşağı Boşta (N) İnmek Yakıt tasarrufu amacıyla vitesi N konumuna almak hem tehlikelidir hem de şanzımana zarar verir. Bu durumda şanzıman içindeki yağlama yavaşlar ancak dişliler dönmeye devam eder. Bu da aşırı ısınmaya ve yağsız kalarak aşınmaya yol açar.
6. Yanlış Şekilde Araç Çekmek Otomatik vitesli bir araç arıza yaptığında, çekiciye yüklenmesi en güvenli yoldur. Eğer tekerlekler yerdeyken çekilecekse, motor çalışmadığı için yağlama yapılmaz ve şanzıman hızla yanar. Çekilmek zorundaysa çok düşük hızda ve çok kısa mesafede çekilmelidir. Aracı çekme sırasında ise şanzıman kolunun etrafında bulunan pimden vitesi boş konumuna getirmeniz gerekmektedir.
