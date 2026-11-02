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Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

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Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

Terör rejimi İsrail, 10 gün süren kuşatma ve saldırıların ardından işgal altındaki Batı Yaka’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin tamamından çekildi.

#1
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

El Halil Valisi Halid Dudin, yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçleri El Halil kentinin tamamından çekildi, Filistin güvenlik güçleri bölgenin tamamında kontrolü sağladı." ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin geri dönebileceğini belirten Dudin, yetkili makamların ve güvenlik güçlerinin sahadaki gelişmeleri takip ettiğini ve Filistinlilerin güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

#3
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İsrail ordusu, 23 Ekim'de iki Filistinlinin silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle toplu cezalandırma yöntemine başvurmuş, bölgeyi kuşatmış, El Halil geneline baskın düzenlemişti. Söz konusu olayda 2 İsrail askeri ölmüş, 3 asker yaralanmış, İsrail ordusu, saldırıyı düzenlediğini öne sürdüğü 2 Filistinliyi öldürmüştü.

#4
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

Bölgedeki baskınlarının başlamasından bu yana El Halil ve çevresindeki köylere abluka uygulayan İsrail ordusu, Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerindeki evlere el koyarak buraları askeri kışlalara dönüştürmüştü.

#5
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

Bu süreçte binlerce Filistinli zorla yerinden edilmiş, evler, tesisler ve ticari işletmeler yıkılmış, altyapı da tahrip edilmişti.

#6
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

El Halil Valiliğinin verilerine göre, İsrail ordusunun askeri operasyonu özellikle Celde ve Ayn Deyr Baha mahallelerinde 3 bin 300'den fazla Filistinlinin yerinden edilmesine ve zarar görmesine yol açtı.

#7
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

Bu süreçte 15 ev ve tesis yıkıldı, ekonomi ve altyapı zarar gördü, eğitim faaliyetleri de aksadı.

#8
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#12
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#13
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#14
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#15
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#16
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#17
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#18
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#19
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#20
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#21
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

#22
Foto - Terör ablukası sona erdi: Geriye perişan halde bir bölge kaldı

İşte talan edilen bölgeden görüntüler...

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