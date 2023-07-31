Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

Araç sürücüsü Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi hattında seyir halindeyken kurallara aykırı olarak dakikalarca cep telefonuyla konuşması ve ayakkabısını düzelmesi yolcuların dikkatinden kaçmadı. Cep telefonu ile konuşurken ve ayakkabısını düzeltirken direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.