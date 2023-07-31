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Yaşam
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Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

2023-07-31 15:09:26
Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

Gaziantep’te şehir içi yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı.

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Foto - Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

Gaziantep’te Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi arasında ring servisi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü aracı sürücüsü kuralları hiçe sayarak yolcuların hayatını tehlikeye attı.

#2
Foto - Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

Araç sürücüsü Yukarıbayır Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesi hattında seyir halindeyken kurallara aykırı olarak dakikalarca cep telefonuyla konuşması ve ayakkabısını düzelmesi yolcuların dikkatinden kaçmadı. Cep telefonu ile konuşurken ve ayakkabısını düzeltirken direksiyonu tek eliyle yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

#3
Foto - Otobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı

Otobüs şoförün pes dedirten tavrı ise 20 Ağustos 2022 yılında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen ve 16 ölü, 21 yaralı kişinin yaralanması ile sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.

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