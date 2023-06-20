ÖSYM’den yüksek güvenlikli YKS operasyonu! Sınav operasyonu bakın böyle görüntülendi

DİYARBAKIR KULP BU YIL İLK KEZ SINAV HEYECANI YAŞADI Diyarbakır merkeze 145 kilometre uzaklıkta yer alan Kulp ilçesinde bu yıl ilk kez sınav heyecanı yaşandı. ÖSYM merkezinden çıkarak Diyarbakır’a ulaşan sınav nakil araçlarının Kulp ilçesine yolculuğu da AA ekipleri tarafından görüntülendi. Yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyat işlemi sırasında güvenlik kuvvetleri de sınav nakil araçlarına eşlik etti. SINAV SAATİNE KADAR YÜKSEK GÜVENLİK Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletildikleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korundu. Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi’nden net olarak görüntülenen alanlara park edildi. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında 7/24 nöbet tuttu. Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açıldı. Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edildi. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırıldı. 2023-YKS için 8 bin 882 şehir içi nakil aracı kullanıldı. AA ekipleri, Ankara’da 518, Diyarbakır’da 207, İstanbul’da 942 şehir içi nakil aracının transfer süreçlerini de takip etti.