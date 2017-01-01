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ÖSO operasyona hazırlanıyor

  • Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Hamza Tugayları'ndan oluşan “özel kuvvetler”in, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyon için hazır olduğu bildirildi.

  • Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyon için hazır.

  • ÖSO’nun da katılacağı operasyon için Hamza Tugayları’na bağlı 200 kişiden oluşan özel kuvvet birlikleri de eğitimlerini tamamladı.

  • Zor koşullara uyum sağlamak için zorlu eğitimlerden geçen birlik, operasyonda Türkiye’ye destek verecek.

  • Hamza Tugayları Komutanı Elhamza Seyf Ebu Bekir, İHA’ya yaptığı açıklamada, eğitimini bitiren yeni özel kuvvetlerin Fırat doğusunda başlatılacak operasyon için hazır olduklarını dile getirerek, sivil vatandaşları teröristlerden kurtaracaklarını belirtti.

  • Ebu Bekir, “Evini tek etmek zorunda kalanların evlerine dönmelerini sağlayacağız. PKK‘nın bölgeyi bölme hayallerini yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

  • ÖSO operasyona hazırlanıyor

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