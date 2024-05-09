Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Ağacın gövdesinde mantar oluşmaya başladığını ve tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Ne yazık ki çınar ağacının tedaviye ihtiyacı var. Her ne kadar bunun zaman zaman dile getirsek te bu çınar ağacı tedavi edilmiyor. Yıllar önce bir kere tedavi edilmişti ama gövdesinde yine mantarlanma var bunun acilen tedavi edilmesi lazım. Yurdumuzu tapusu bu ulu çınar 700 yıllık kim bilir neler gördü, neler geçirdi, neler yaşadı” diye konuştu.