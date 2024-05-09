  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

2024-05-09 14:48:37
Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Osmanlı döneminde dikilen çınar ağacı 700 senedir zamana karşı direniyor.

#1
Foto - Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Osmanlının fethettiği yerlere iz niteliğinde diktiği çınar ağacı, Osmanlı evleriyle ünlü Sakarya’nın Taraklı ilçesinde 700 yıldır zamana meydana okuyor.

#2
Foto - Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Taraklı ilçesindeki 7 asırdır ayakta duran ağacı dokunan ve gören insanlar tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Yusuf Bey Mahallesi’nde yer alan ağaç, Osmanlı Kültürünü de gelecek nesillere aktarıyor.

#3
Foto - Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

İlçenin simgesi konumunda olan tarihi çınar ağacı, yangın tehlikesi geçirmesine rağmen büyük bir zarar görmeden kurtarıldı. Ağacın hikayesinden bahseden Alaattin Yılmaz, Taraklı’nın fetih tarihine ve Osmanlı Devleti’nin kurulduğu tarihe göre geleneğe uygun olarak dikilen ilk ağaçlardan biri olduğunu söyledi.

#4
Foto - Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Osman Bey tarafından fethedilen topraklara Osmanlının simgesi haline gelen çınar ağaçlarının dikildiğini belirten Alaattin Yılmaz, “Osman Bey’in Karacahisar Kalesi’nden sonra ilk fethettiği yerleşim yeri Taraklı’dır. Rivayetlere göre ise bu çınar ağacının Osman Bey’in fethinden sonra dikildiği söyleniyor. 1289-1291 yıllarında fethedilmiş ve 1294 yılında da dikildiği söyleniyor. Orman İşletme Müdürlüğü teşkilatınca da bu ağacın yaşı tespit edildiği zaman 700 yıllık çınar olduğu tescilleniyor” dedi.

#5
Foto - Osmanlının izi! 700 yıllık ihtişam

Ağacın gövdesinde mantar oluşmaya başladığını ve tedavi edilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Ne yazık ki çınar ağacının tedaviye ihtiyacı var. Her ne kadar bunun zaman zaman dile getirsek te bu çınar ağacı tedavi edilmiyor. Yıllar önce bir kere tedavi edilmişti ama gövdesinde yine mantarlanma var bunun acilen tedavi edilmesi lazım. Yurdumuzu tapusu bu ulu çınar 700 yıllık kim bilir neler gördü, neler geçirdi, neler yaşadı” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrailli eski generali öldüren grup o anın videosunu paylaştı!
Dünya

İsrailli eski generali öldüren grup o anın videosunu paylaştı!

Mısır’ın İskenderiye bölgesinde siyonist İsrail'in eski bir generalinin öldürülme anı kameraya kaydedildi.
İstanbul İstanbul olalı böyle rezalet görmedi! Eyüp Sultan'a karşı kadeh kaldırdılar
Gündem

İstanbul İstanbul olalı böyle rezalet görmedi! Eyüp Sultan'a karşı kadeh kaldırdılar

Seçim sürecinde Eyüp Sultan Camii’nde Yasin Sûresi okuyarak göz boyayan ve mütedeyyin kesimin oylarına çöken Ekrem İmamoğlu, İBB tarihinde i..
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 70 yaşından büyükler dikkat
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni düzenleme! 70 yaşından büyükler dikkat

İçişleri Bakanlığı'nın düzenlemesine göre Fahri Trafik Müfettişi olmak isteyen ve olan kişilere yönelik yeni düzenlemeler yapıldı...
Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı
Yaşam

Bakan Tunç: Tartıştığı kişiyi arabanın arkasında sürükleyen kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kaş ilçesinde aralarında çıkan tartışma sonrasında Orhan S.'yi aracının arkasına bağlayıp sürükleyen ..
Togg satışlarıyla Tesla'yı katladı! Dev maçta: En çok satan arabalar!
Otomotiv

Togg satışlarıyla Tesla'yı katladı! Dev maçta: En çok satan arabalar!

Nisan ayında en çok satan arabalar sıralamasında 49 bin 386 adet satış rakamı ile FİAT zirvedeki yerini korurken, yerli otomobil Togg da sat..
Almanya ülkesinden duyurdular: Sipariş eksikliği Almanya ekonomisini zarar soktu!
Dünya

Almanya ülkesinden duyurdular: Sipariş eksikliği Almanya ekonomisini zarar soktu!

Almanya'da yapılan Ifo anketine göre, sipariş eksikliği Almanya ekonomisini olumsuz etkiliyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23